TP HCM xuống 20 độ C

Ảnh hưởng không khí lạnh phía Bắc, tại TP HCM có lúc xuống 20 độ C, ở Nam Bộ có nơi giảm sâu còn 17 độ C vào sáng sớm.

Trẻ nhỏ mặc áo ấm, đeo vớ, găng tay được phụ huynh chở đến trường, sáng 13/12. Ảnh: Đình Văn

Sáng 13/12, tiết trời Sài Gòn se lạnh, gió nhẹ khiến nhiều người phải mặc áo khoác, găng tay. Một số người lái xe xuýt xoa, chà hai bàn tay hoặc đan vào nhau để tránh bị buốt khi dừng đèn đỏ. Các trẻ nhỏ được phụ huynh khoác thêm áo len, đeo vớ giữ ấm để đến trường.

Bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên Phó phòng Dự báo, Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, cho biết nhiệt độ sáng nay đo được tại TP HCM là 20-22 độ C, giảm mạnh 4-5 độ so với nhiều ngày trước do không khí lạnh ở phía Bắc tràn sâu vào miền Nam. "Từ giờ đến Tết nguyên đán, TP HCM sẽ có nhiều đợt lạnh hơn, nhiệt độ có thể xuống 18 độ", bà Lan nói.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Nam Bộ, cho biết nhiệt độ thấp nhất đo được tại các trạm ở các tỉnh Nam Bộ như: Phước Long ( Bình Phước), Tây Ninh, Bình Dương là 19-20 độ C, riêng trạm Tà Lài xuống 17 độ C, tương đương nhiệt độ thấp nhất ghi nhận hồi tháng 1/2022.

Ngoài áo ấm, nhiều người còn quấn khăn len quanh cổ để giữ ấm. Ảnh: Đình Văn

Theo cơ quan này, do nhiệt độ chênh lệch lớn giữa sáng sớm và trưa (khoảng 12-13 độ C) nên người dân cần giữ ấm cơ thể khi ra đường, đặc biệt trẻ em, người lớn tuổi. Người lao động ở công trường, làm việc lâu ngoài trời dễ bị mệt mỏi, cần uống nhiều nước.

10 năm qua, nhiệt độ thấp nhất tại TP HCM được ghi nhận là 17 độ C vào cuối năm 2009. Những năm sau đó, nhiệt độ thấp nhất mỗi năm phổ biến mức 18 độ C vào đầu năm 2015, 2016... Năm ngoái, con số này là 19 độ C. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ năm 1976 đến 2019 của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nhiệt độ TP HCM từng xuống 16,4 độ C vào ngày 25/12/1999 đo ở trạm Tân Sơn Hòa.

Đình Văn