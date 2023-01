TP HCM xin nuôi cấy nCoV trong phòng thí nghiệm

Sở Y tế TP HCM đề nghị Bộ Y tế cho phép nuôi cấy virus nCoV trong phòng thí nghiệm nhằm đánh giá miễn dịch tốt hơn.

TS. BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, kiến nghị như trên khi làm việc với đoàn công tác của Bộ Y tế, ngày 31/1.

Giải thích về kiến nghị này, bác sĩ Châu cho rằng nuôi cấy nCoV thì việc đánh giá miễn dịch sẽ tốt hơn. Trước đây, nghiên cứu đánh giá miễn dịch cộng đồng tại TP HCM chủ yếu dựa vào nồng độ kháng thể và sử dụng một số kỹ thuật thay thế phản ứng trung hòa.

"Phản ứng trung hòa là phản ứng chính xác nhất để đánh giá kháng thể bảo vệ. Trong khi đó để đảm bảo phản ứng trung hòa thì phải có virus sống trộn với huyết thanh, nếu như kháng thể trong huyết thanh đủ bảo vệ thì sẽ ức chế virus", bác sĩ Châu lý giải.

Theo bác sĩ Châu, đơn vị nghiên cứu lâm sàng của Trường Đại học OXFORD đặt tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM có một phòng an toàn sinh học cấp 3. Phòng này đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học quốc tế và được Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, kiểm tra, xác nhận tính an toàn vận hành hàng năm.

Phòng an toàn sinh học cấp 3 này nuôi cấy các loại virus cấp độ cao như vi trùng lao đa kháng, virus cúm... "Hiện virus nCoV đã có trong cộng đồng, Việt Nam đã chuyển từ giai đoạn 'Zero Covid' sang 'sống chung với Covid', nên xin phép Bộ Y tế cho bệnh viện được thực hiện kỹ thuật nuôi cấy virus trong phòng thí nghiệm", bác sĩ Châu kiến nghị.

Trước đó, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM đã hai lần gửi công văn xin nuôi cấy nCoV, tuy nhiên trong giai đoạn dịch Covid-19 đến nay Bộ Y tế chưa có phản hồi.

Theo bác sĩ Châu, hiện nay Tổ chức Y tế Thế giới vẫn xem Covid-19 là mối quan ngại toàn cầu. Theo thống kê trên toàn thế giới trong 8 tuần qua có hơn 170.000 ca tử vong, trong đó có một số nơi tăng cao. Với diễn tiến này, Covid-19 vẫn là một trong những vấn đề còn đáng lo ngại, đặc biệt liên tục xuất hiện biến chủng mới của nCoV.

Đơn vị nghiên cứu lâm sàng của Trường Đại học Oxford, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cùng Viện Pasteur TP HCM giải trình tự gene virus, các bệnh viện và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM tiếp tục theo dõi để có giải pháp ứng phó nếu như xuất hiện biến chủng mới có nguy cơ lây lan và gây bệnh nặng nhiều hơn.

"Chúng ta tiếp tục sẵn sàng đối phó với Covid-19 và không được chủ quan", bác sĩ Châu nói.

BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu khi làm việc với Đoàn công tác Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch Covid-19, ngày 31/1. Ảnh: Mỹ Ý

Theo bác sĩ Châu, ngành y tế TP HCM cần tiếp tục tiêm chủng các mũi nhắc vaccine ngừa Covid-19. Khi vaccine tiêm đủ, dù không tránh được việc nhiễm bệnh cũng sẽ bảo vệ người nhiễm không mắc nặng và hạn chế tử vong. Ngoài ra, sau thời gian đáp ứng, kháng thể trong cơ thể sẽ suy giảm nên cần phải tiêm mũi nhắc, nhất là nhóm nguy cơ như người lớn tuổi, mắc bệnh nền.

Ngành y tế thành phố chuẩn bị đầy đủ vaccine, thuốc, các phương tiện để không bất ngờ khi số ca tăng. Cùng với đó, thành phố tiếp tục củng cố y tế cơ sở về chẩn đoán, điều trị để không bị bất ngờ nếu số ca bệnh tăng trở lại như đợt sóng dịch thứ 4 năm 2021. "Đó là một bài học", Phó giám đốc Sở Y tế nói.

Trước Tết, Sở Y tế TP HCM diễn tập khởi động lại Bệnh viện Dã chiến số 13 với quy mô 100 giường hồi sức.

"Sau khi diễn tập, chúng tôi đã rút ra những bài học kinh nghiệm, bảo đảm 24 giờ có thể mở cửa để tiếp nhận bệnh nhân trong tình huống xấu khi tình hình dịch bệnh tăng trở lại", bác sĩ Châu thông tin và cho biết thêm Sở Y tế cũng sẽ kiến nghị UBND TP HCM tiếp tục duy trì bệnh viện này trong thời gian tới.

