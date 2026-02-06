TP HCM xem xét lựa chọn nhà đầu tư dự án Bình Quới - Thanh Đa

UBND TP HCM đang xem xét phương án lựa chọn nhà đầu tư chiến lược cho dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa, quy mô hơn 420 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 98.000 tỷ đồng.

Nội dung này vừa được UBND TP HCM báo cáo HĐND Thành phố trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án tại phường Bình Quới.

Theo UBND Thành phố, trong thời gian tiếp nhận hồ sơ đề xuất, chỉ có một liên danh gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group), Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long và Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời nộp hồ sơ đăng ký tham gia.

Trước đó, dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa được HĐND TP HCM đưa vào danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cuối năm 2025, với diện tích khoảng 406 ha. Tuy nhiên, sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết 260 sửa đổi, bổ sung một số cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 98, dự án này được xác định đủ điều kiện áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.

UBND TP HCM cho biết khu vực nghiên cứu dự án có diện tích phù hợp quy hoạch khoảng 423 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 98.000 tỷ đồng và nằm trong khu vực trọng điểm phát triển đô thị theo Quy hoạch chung TP HCM đã được Thủ tướng phê duyệt.

Hồ sơ đề xuất của liên danh Sun Group được Sở Tài chính tiếp nhận ngày 16/1. Sau thời hạn quy định, không có thêm nhà đầu tư nào đăng ký tham gia. Ngày 4/2, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM thống nhất xác định Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa là dự án chiến lược, đồng thời chấp thuận chủ trương lựa chọn liên danh Sun Group làm nhà đầu tư theo cơ chế đặc thù đã được Quốc hội cho phép.

Trên cơ sở đó, UBND TP HCM xác định việc lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án Bình Quới - Thanh Đa sẽ được thực hiện theo hình thức chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, thuộc thẩm quyền quyết định của UBND Thành phố. UBND TP HCM cho biết, việc lựa chọn và triển khai dự án Bình Quới – Thanh Đa sẽ tiếp tục được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật và các cơ chế đặc thù áp dụng cho TP HCM.

Bán đảo Bình Quới - Thanh Đa tại TP HCM . Ảnh: Quỳnh Trần

Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa nằm tại phường Bình Quới, TP HCM, trên khu đất gần 406 ha thuộc bán đảo Bình Quới - Thanh Đa, được bao bọc bởi sông Sài Gòn và cách trung tâm Thành phố khoảng 6,5 km. Đây là một trong số ít khu vực còn quỹ đất lớn chưa khai thác trong bán kính 10 km từ trung tâm.

Quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060, khu vực này được định hướng phát triển theo mô hình đô thị sinh thái, thích ứng biến đổi khí hậu, gắn với chức năng công viên ngập nước và các khu chức năng tổng hợp gồm nhà ở, dịch vụ, thương mại, du lịch, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật – xã hội đồng bộ. Dự án được quy hoạch từ năm 1992 nhưng suốt hơn 30 năm qua vẫn chưa triển khai, trở thành một trong những dự án treo kéo dài nhất TP HCM dù đã nhiều lần điều chỉnh quy hoạch và thay đổi nhà đầu tư.

Sun Group thành lập năm 2007, là một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng và giải trí, sở hữu chuỗi Sun World cùng nhiều khu nghỉ cao cấp như InterContinental Danang và JW Marriott Phú Quốc.

Tại TP HCM, Sun Group đang đầu tư loạt dự án quy mô lớn trong lĩnh vực hạ tầng, dịch vụ và nhà ở gồm: Khu Liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc (187 ha) và đề xuất làm dự án Công viên lịch sử văn hóa dân tộc (395 ha), đường ven sông và tuyến metro dài 40 km tại Củ Chi... Ngoài ra, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh đầu tư tại nhiều địa phương như Ninh Bình, Bắc Giang, Đà Nẵng, Đồng Nai, Lâm Đồng...

Phương Uyên