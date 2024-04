TP HCM xem xét đổi tên 4 quốc lộ qua địa bàn

Quốc 1, 22, 50 và 1K đoạn qua địa bàn thành phố được xem xét đổi tên theo các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Phan Văn Khải.

Phương án đổi tên 4 tuyến đường đang được Sở Văn hóa và Thể thao gửi các quận huyện liên quan lấy ý kiến người dân để thống nhất triển khai.

Theo đó, quốc lộ 1 qua địa bàn thành phố có ba đoạn được đề xuất đổi tên: Đoạn một dài 21 km, từ nút giao Thủ Đức (ngã ba Trạm hai cũ) đến ngã tư An Sương dự kiến đặt tên Đỗ Mười. Đoạn hai từ An Sương đến An Lạc, dài hơn 14 km, dự kiến đặt tên Lê Đức Anh. Đoạn ba từ An Lạc đến ranh tỉnh Long An dài 9,4 km, được đề xuất đặt tên Lê Khả Phiêu.

Quốc lộ 22 có cũng có hai đoạn được lấy ý kiến đổi tên. Trong đó, đoạn một từ nút giao quốc lộ 1 đến cầu An Hạ, dài 10 km dự kiến đặt tên Lê Quang Đạo. Đoạn hai từ cầu An Hạ đến giáp ranh tỉnh Tây Ninh, dài khoảng 20 km dự kiến đổi tên thành Phan Văn Khải.

Quốc lộ 1 đoạn từ An Lạc đến ranh tỉnh Long An, huyện Bình Chánh dài 9,4 km, được đề xuất đặt tên Lê Khả Phiêu. Ảnh: Gia Minh

Quốc lộ 50 được đề xuất đặt tên Văn Tiến Dũng cho đoạn dài gần 11 km, từ cầu Nhị Thiên Đường đến giáp ranh tỉnh Long An. Cuối cùng là quốc lộ 1K, đoạn dài khoảng 1,8 km từ nút giao quốc lộ 1 đến giáp ranh tỉnh Bình Dương, dự kiến đặt tên Hoàng Cầm.

Hiện, 4 tuyến quốc lộ trên đều là trục giao thông huyết mạch ở các cửa ngõ ra vào thành phố. Theo Sở Văn hóa và Thể thao, việc đặt tên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh cho các tuyến quốc lộ là hoạt động ý nghĩa để năm sau chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (1975-2025).

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười (1917-2018) tên khai sinh là Nguyễn Duy Cống, quê huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông nay là huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông tham gia cách mạng từ năm 19 tuổi, từng giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng... Giai đoạn 6/1991-12/1997, ông giữ chức Tổng Bí thư. Người kế nhiệm ông trong giai đoạn 1997-2001 là nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (1931-2020). Ông quê ở huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Tên của các nhân vật lịch sử khác dự kiến đặt tên cho 4 đoạn quốc lộ cũng là những lãnh đạo Nhà nước, nhiều công lao trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc gồm: nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Văn Tiến Dũng, thượng tướng Hoàng Cầm.

Gia Minh