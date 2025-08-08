TP HCM xây hơn 860 căn hộ tái định cư cho dự án rạch Xuyên Tâm

Thành phố khởi công dự án căn hộ tại số 4 Phan Chu Trinh, phường Bình Thạnh, làm nhà tái định cư cho người dân ảnh hưởng bởi dự án rạch Xuyên Tâm.

Lễ khởi công dự án nhà được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP HCM tổ chức sáng 8/8. Mục đích khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng khi giải phóng mặt bằng làm dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Phối cảnh dự án. Ảnh: Chủ đầu tư

Công trình gồm ba khối chung cư B1, B2 và B3 với tổng số 864 căn hộ, có chiều cao 20 tầng. Mỗi khối nhà bao gồm loại hình nhà ở kết hợp thương mại và dịch vụ. Diện tích sử dụng đất của dự án hơn 12.099 m2, mỗi căn rộng từ 40-76 m2, thiết kế từ 1-3 phòng ngủ, để người dân dễ lựa chọn.

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 997 tỷ đồng. Dự án đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ các hạng mục về đường giao thông nội bộ, cây xanh cảnh quan, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy... Công trình sẽ hoàn thành cuối năm 2027.

Người dân sống trong căn bên bờ rạch Xuyên Tâm, ngày 4/8/2024 Ảnh: Đình Văn

Tại lễ khởi công, Phó chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường yêu cầu dự án phải được kết nối hoàn chỉnh bởi khu phức hợp xung quanh đầy đủ cảnh quan, hạ tầng, các công trình phúc lợi... để người dân ổn định cuộc sống. Chủ đầu tư phải đốc thúc dự án thi công đúng tiến độ, giải ngân theo kế hoạch.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cần nhanh chóng tham mưu các cơ chế chính sách và xác định giá bán của loại hình nhà ở xã hội phù hợp nhu cầu người dân thụ hưởng.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm kéo dài từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, đi qua địa bàn các phường An Nhơn, Bình Lợi Trung, Bình Thạnh và Gia Định (trước đây thuộc quận Bình Thạnh và Gò Vấp). Công trình tổng mức đầu tư gần 17.230 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án đến năm 2028, với mục tiêu thoát nước chống ngập cho khu vực, kết nối giao thông, đô thị... Hiện, nhiều đoạn thuộc dự án còn vướng mặt bằng thi công.

Hướng tuyến rạch Xuyên Tâm chảy qua Bình Thạnh và Gò Vấp (cũ). Đồ họa: Đăng Hiếu

Lê Tuyết