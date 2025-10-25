TP HCM xây đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ

Khu đất 4,3 ha ở số 1 Lý Thái Tổ, bỏ hoang nhiều năm, sẽ được điều chỉnh quy hoạch thành công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19.

Theo Sở Xây dựng TP HCM, phương án chỉnh trang khu đất được trình UBND thành phố nhằm thực hiện chủ trương của Thường trực Thành ủy về chuyển đổi khu đất thành công viên và xây dựng công trình tưởng niệm.

Đề xuất được xây dựng trên cơ sở ý kiến của Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND phường Vườn Lài. Toàn bộ khu đất sẽ được điều chỉnh quy hoạch 1/2000 để làm công viên, sân chơi cộng đồng và không gian ngầm phục vụ sinh hoạt đô thị.

Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 sẽ được thi tuyển thiết kế kiến trúc và kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao kiểm kê, đánh giá, phân loại các biệt thự trong khu vực để làm cơ sở bảo tồn.

Khu đất Nhà khách chính phủ, số 1 đường Lý Thái Tổ với nhiều cây xanh bao phủ, tháng 10/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

TP HCM là địa phương đầu tiên phát hiện ca Covid-19 (ngày 23/1/2020). Đến năm 2021, dịch bùng phát mạnh khiến thành phố phải giãn cách suốt 5 tháng với nhiều cấp độ, được xem là đại dịch "trăm năm có một". Thành phố chịu thiệt hại nặng nề về kinh tế và mất mát lớn về người, với 23.000 dân, cán bộ, chiến sĩ qua đời, theo số liệu công bố tại lễ tưởng niệm do Mặt trận Tổ quốc TP HCM tổ chức.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ nằm giữa ba mặt tiền Lý Thái Tổ – Hùng Vương – Trần Bình Trọng, đối diện ngã sáu Cộng Hòa (phường Vườn Lài, quận 10 cũ), rộng 4,3 ha, gồm 7 biệt thự cổ từng thuộc sở hữu gia đình chú Hỏa – "vua nhà đất" Sài Gòn xưa. Sau 1975, khu đất được Bộ Ngoại giao tiếp quản nhưng bỏ hoang nhiều năm, đang hoàn tất thủ tục bàn giao lại cho thành phố.

Theo quy hoạch phân khu 1/2000 năm 2013, nơi đây được xác định là đất hỗn hợp và cây xanh công cộng, có một phần bố trí ga metro tuyến số 1 kéo dài và tuyến số 3.

Vị trí khu đất sẽ làm công viên và xây đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19. Đồ hoạ: Hoàng Khánh

Sau khi sáp nhập phường, UBND phường Vườn Lài từng đề xuất xây trụ sở tại khu đất này, song các sở ngành thống nhất bố trí vị trí khác tại số 376 Điện Biên Phủ để phù hợp quy hoạch mới.

Cùng với việc điều chỉnh quy hoạch khu đất, đường Trần Bình Trọng (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Hùng Vương) sẽ mở rộng từ 5 m lên 17 m, tổng mức đầu tư dự kiến 1.073 tỷ đồng, trong đó hơn 830 tỷ đồng cho bồi thường, giải phóng mặt bằng (115 hộ và một tổ chức), 41 tỷ đồng cho xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Lê Tuyết