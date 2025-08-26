TP HCM xác định lại giá đất các hợp đồng BT ở Thủ Thiêm

Bốn tuyến đường chính, cầu Thủ Thiêm 2 cùng hạ tầng kỹ thuật tại Khu đô thị mới này sẽ được TP HCM xác định lại diện tích và giá đất để thanh toán cho nhà đầu tư.

Theo đó, các dự án xây dựng gồm 4 tuyến đường chính trong khu đô thị, cầu Thủ Thiêm 2, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện trục Bắc - Nam sẽ được rà soát, xác định ranh giới, vị trí, diện tích và giá đất đã có quyết định giao, cho thuê để thanh toán cho nhà đầu tư.

Từ nay đến 30/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ rà soát diện tích đất đã giao, nếu giá trị quỹ đất thay đổi, thành phố sẽ ký phụ lục hợp đồng BT. Đồng thời, sở này cũng phải rà soát, điều chỉnh hoặc ban hành bổ sung các quyết định giao, cho thuê đất để bảo đảm đúng quy định.

UBND TP HCM đề nghị Kiểm toán Nhà nước trong tháng 9 kiểm toán việc xác định giá trị hoàn thành dự án BT, diện tích và giá đất thanh toán, cũng như phần chênh lệch.

Bất động sản khu đông TP HCM, tháng 8/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Sở Tài chính sẽ chủ trì theo dõi, đôn đốc triển khai, tổng hợp và báo cáo kết quả, đồng thời tham mưu cho UBND TP HCM và Bộ Nông nghiệp & Môi trường về việc thực hiện Nghị định 91 của chính phủ.

Nghị định 91 quy định thời điểm xác định giá đất thanh toán cho nhà đầu tư được tính từ lúc ký tắt hợp đồng BT (ký tắt có ý nghĩa ghi nhận sự thỏa thuận giữa hai bên trước khi ký chính thức), căn cứ theo nguyên tắc bù trừ giữa tổng vốn đầu tư dự án BT và giá trị quỹ đất thanh toán. Trường hợp sau khi quyết toán có chênh lệch giữa giá trị quỹ đất và giá trị quyết toán dự án BT, UBND TP HCM và nhà đầu tư sẽ thanh toán phần chênh lệch theo hợp đồng.

Bốn tuyến đường chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm dài gần 12 km, do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư, với tổng vốn gần 12.000 tỷ đồng. Để hoàn vốn, thành phố đã thanh toán cho doanh nghiệp 106 ha đất phát triển Khu đô thị Sala, gồm 45 ha đất ở và thương mại, phần còn lại dành cho hạ tầng và tiện ích.

Cầu Thủ Thiêm 2 (nay là cầu Ba Son) cũng do Đại Quang Minh đầu tư, dài gần 1,5 km, nối khu trung tâm quận 1 (cũ) với Thủ Thiêm. Tổng vốn ban đầu khoảng 4.260 tỷ đồng, sau giảm còn 3.082 tỷ đồng. Thành phố đã giao 1,6 ha đất tại Thủ Thiêm để thanh toán cho dự án này.

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc và trục Bắc - Nam do liên danh CII - Khánh An triển khai, vốn đầu tư gần 1.642 tỷ đồng. Chủ đầu tư được thanh toán bằng 9 lô đất, tổng diện tích khoảng 9,6 ha tại Thủ Thiêm.

Phương Uyên