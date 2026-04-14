TP HCM vướng cấp phép xây dựng nhà ở do thiếu quy hoạch

Nhiều xã, phường tại TP HCM đang lúng túng trong cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ do thiếu quy hoạch chi tiết hoặc quy chế kiến trúc, khiến hồ sơ của người dân bị ách tắc.

Thông tin được Sở Xây dựng TP HCM nêu trong văn bản gửi UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo về những khó khăn trong công tác cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Theo Sở, thời gian qua, cơ quan này nhận được nhiều phản ánh về việc một số địa phương không tiếp nhận hoặc chậm giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Vướng mắc này phát sinh do việc cấp phép xây dựng hiện nay được căn cứ vào quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và các quy định của Luật Xây dựng. Với nhà ở riêng lẻ tại đô thị, việc cấp phép phải phù hợp với quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị hoặc quy chế quản lý kiến trúc đã được phê duyệt.

Bất động sản khu trung tâm TP HCM, tháng 7/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Tuy nhiên, thực tế nhiều khu vực trên địa bàn TP HCM chưa có quy hoạch chi tiết 1/500, chưa ban hành quy chế quản lý kiến trúc, hoặc các quy định này đã hết hiệu lực từ cuối năm 2021.

Điều này khiến việc xử lý hồ sơ giữa các địa phương không thống nhất. Một số nơi vẫn dựa vào quy hoạch cũ để cấp phép, trong khi nhiều xã, phường khác lại tạm dừng tiếp nhận hồ sơ do cho rằng chưa đủ cơ sở pháp lý, dẫn đến tình trạng ách tắc hồ sơ xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Theo Sở Xây dựng, vướng mắc chủ yếu xảy ra tại các khu vực chưa có quy hoạch hoặc có nhưng quy định quản lý kiến trúc đã hết hiệu lực, hoặc chưa được ban hành.

Trước đó, UBND TP HCM đã cho phép tiếp tục sử dụng các quy hoạch hiện có đến khi được thay thế, dự kiến trước năm 2027, nhằm tránh ách tắc thủ tục hành chính trong giai đoạn chuyển tiếp. Theo Sở Xây dựng, quy định này đồng nghĩa các địa phương vẫn có thể căn cứ vào quy hoạch hiện hữu để xem xét cấp phép xây dựng, thay vì tạm dừng hồ sơ.

Để tháo gỡ vướng mắc, Sở Xây dựng đề nghị các xã, phường rà soát lại toàn bộ quy hoạch trên địa bàn, từ quy hoạch phân khu đến quy hoạch chi tiết và quy chế quản lý kiến trúc, đồng thời báo cáo những khó khăn phát sinh.

Trên cơ sở này, Sở sẽ tổng hợp, phối hợp với các đơn vị liên quan để báo cáo thành phố xem xét, đưa ra hướng xử lý thống nhất. Địa phương không báo cáo sẽ phải chịu trách nhiệm nếu phát sinh khiếu kiện liên quan đến việc cấp phép xây dựng.

Phương Uyên