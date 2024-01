TP HCM vinh danh 14 công dân trẻ tiêu biểu

14 công dân trẻ có nhiều sáng tạo, thành tích xuất sắc trong lao động, nghiên cứu, học tập… được thành phố tuyên dương, sáng 1/1.

Lễ vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu là hoạt động thường niên của Thành đoàn TP HCM vào ngày đầu năm mới Dương lịch trong 18 năm qua. Đến nay, thành phố đã vinh danh tổng cộng 151 gương mặt tiêu biểu có đóng góp tích cực trong xây dựng thành phố và đất nước.

Năm nay, lĩnh vực khoa học, nghiên cứu viên trẻ có hai gương tiêu biểu thuộc Đại học Quốc gia TP HCM gồm TS Hà Thị Thanh Hương, 34 tuổi, làm việc tại Trường đại học Quốc tế và PGS.TS Lê Thanh Long, 35 tuổi, giảng viên Trường đại học Bách khoa, có 35 bài báo nghiên cứu khoa học được công bố.

TS Hương nghiên cứu lĩnh vực liên quan đến sức khỏe não bộ và những ứng dụng từ nghiên cứu về Alzheimer, căng thẳng (stress), hệ giao diện não máy tính (brain-computer interface) để hỗ trợ bệnh nhân đột quỵ, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ AI hỗ trợ chẩn đoán bệnh và can thiệp cho người dân.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn chúc mừng Công dân trẻ tiêu biểu Lê Minh Đức. Ảnh: An Phương

Nhóm học sinh, sinh viên, có 3 gương mặt được vinh danh, gồm: Lê Minh Khang, 20 tuổi, Đại học Y dược TP HCM là sinh viên 5 tốt cấp thành phố, nhiều năm liền có thành tích học tập xuất sắc, đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi y khoa trong và ngoài nước...

Lê Minh Đức, 18 tuổi, lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đạt 5 giải thưởng tại các cuộc thi trong nước và quốc tế với Mô hình robot bốn chân hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ người trong vùng bị sạt lở được khơi nguồn ý tưởng từ sự hy sinh cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi cứu hộ tại nhà máy thủy điện Rào Trăng năm 2020. Điểm đặc biệt của sản phẩm robot này là có thiết kế bàn chân vịt độc đáo, có thể di chuyển trong vùng bùn lầy của nơi sạt lở.

Lê Nam Long, 13 tuổi, học sinh lớp 7 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đạt nhiều giải thưởng, huy chương vàng các cuộc thi về toán học như giải nhất toàn cầu vòng thi Grand Final STEM Olympiad International.

Trong lĩnh vực lao động, sản xuất, cán bộ công chức tiêu biểu, anh Nguyễn Trần Anh Vũ, 33 tuổi, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Sở Xây dựng TP HCM và anh Nguyễn Hoàng Duy Lưu, 34 tuổi, Phó phòng Nghiên cứu Cây trồng và Vật nuôi, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP HCM cùng được vinh danh.

14 Công dân tiêu biểu TP HCM năm 2023 được vinh danh, sáng 1/1. Ảnh: An Phương

Với thanh niên khởi nghiệp có một cá nhân được vinh danh là anh Nguyễn Hồng Duy, 34 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Sô Cô La Hallelu (TP Thủ Đức). Anh Duy được đánh giá là một trong những bạn trẻ tự tin khởi nghiệp, đưa sản phẩm cây nông nghiệp Việt Nam ra thị trường quốc tế. Công ty của anh đã sản xuất và chế biến ca cao và chocolate từ cacao.

Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, lực lượng vũ trang có hai gương được vinh danh là Đại úy Võ Thị Bích Phương, 31 tuổi, Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an TP HCM và Trung tá Ngô Trường An, 34 tuổi, Phó Chính ủy Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh thành phố.

Chương trình cũng vinh danh hai nghệ sĩ, vận động viên tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao. Diễn viên Huỳnh Thị Anh Thi, 34 tuổi, làm việc tại Nhà hát nghệ thuật hát Bội TP HCM và vận động viên thể dục dụng cụ Nguyễn Văn Khánh, 22 tuổi.

Hai gương mặt tiêu biểu trong hoạt động Đoàn - Đội - Hội là giáo viên làm công tác tổng phụ trách đội Lưu Hoàng Phúc, 32 tuổi, công tác tại Trường tiểu học Lạc Long Quân, quận 11 và em Huỳnh Anh Thư, 13 tuổi, Liên đội Trưởng THCS Nguyễn Du, quận Gò Vấp.

Phát biểu tại lễ vinh danh, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi, nói rằng các gương được tuyên dương với những thành tích và sự nỗ lực vươn lên trong học tập, lao động, nghiên cứu đã truyền năng lượng tích cực đến cộng đồng. "Chúng ta cố gắng thổi lửa để tinh thần này lan tỏa đến không khí làm việc năm 2024", ông Mãi nói.

Dẫn lời của gương công dân trẻ tiêu biểu Lê Minh Đức "hiện thực hóa giấc mơ công nghệ bằng tình yêu", ông Mãi mong thanh thiếu niên luôn nuôi dưỡng tình yêu với thành phố. "Nếu không vì tình yêu đối với khoa học, thành phố này, đất nước này thì chúng ta khó hiện thực hóa được giấc mơ lớn", ông Mãi nói.

Người đứng đầu chính quyền thành phố đề nghị tổ chức Đoàn, Hội, Đội thiết kế các hoạt động gắn liền với yêu cầu phát triển của thành phố, kết nối 151 gương công dân tiêu biểu qua các năm và thanh niên tiêu biểu, yêu quý thành phố để cùng đóng góp vào sự phát triển chung.

Lê Tuyết