TP HCM tuyển lớp 1, 6 theo nguyên tắc học gần nhà ở mọi khu vực

TP HCM bố trí chỗ học lớp 1, 6 theo nguyên tắc học gần nhà, không chia khu vực tuyển sinh trong toàn thành phố, gồm khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 11/3 cho biết năm nay thành phố dự kiến có hơn 197.500 trẻ vào lớp 1 và 185.700 em khối 6. Số này giảm lần lượt khoảng 6.100 và 2.200 em so với năm ngoái.

Việc phân bổ chỗ học sẽ linh hoạt, căn cứ ba yếu tố: mạng lưới trường lớp tại địa phương và vùng giáp ranh, quy mô trẻ trong độ tuổi và khoảng cách thực tế.

Thành phố ứng dụng hệ thống bản đồ số (GIS) để xác định quãng đường từ nhà học sinh đến trường, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em được học gần nhà.

Cách làm này áp dụng với địa bàn TP HCM cũ từ năm 2024, được đánh giá tạo nhiều thuận lợi về đi lại, đưa đón cho học sinh và phụ huynh, hạn chế tình trạng "chạy" hộ khẩu, học trái tuyến. Sau sáp nhập, thành phố tiếp tục áp dụng với khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, vốn vẫn dựa vào đơn vị hành chính để phân tuyến tuyển sinh đầu cấp.

Ông Phong cho hay việc phân bổ chỗ học chỉ căn cứ vào chỗ ở thực tế của học sinh, theo dữ liệu VNEID. Trường hợp chuyển đi hoặc muốn học nơi khác, phụ huynh cần cung cấp minh chứng hợp lý để xã, phường quyết định.

Với các khu vực giáp ranh hoặc có sự chênh lệch về số trường, lớp giữa các cấp, việc phân bổ chỗ học sẽ do Sở chủ trì, cùng các xã, phường điều tiết. Qua khảo sát, nhiều nơi có nguy cơ mất cân đối chỗ học như xã Long Hải có 14 trường tiểu học nhưng chỉ 7 trường THCS, phường Bình Hưng Hòa với 9 trường tiểu học và 3 THCS.

Học sinh trường Tiểu học Bùi Văn Mới, phường Phước Long, tháng 9/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Ngoài ra, Sở ưu tiên tổ chức học 2 buổi/ngày cho khối 1, 5, 6, 9, tăng số lớp và sĩ số ở mỗi lớp để tiếp nhận hết học sinh, ở những khu vực có mật độ dân số cao. Việc này đảm bảo 100% con em trên địa bàn có chỗ học, nhưng sẽ vượt tiêu chuẩn về quy mô lớp, học sinh ở mỗi trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phụ huynh đăng ký cho con bằng hình thức trực tuyến tại trang tuyển sinh của thành phố. Có hai nhóm học sinh được ưu tiên trong tuyển sinh.

Đầu tiên là những trẻ đúng độ tuổi vào lớp 1 hoặc lớp 6 đang cư trú tại địa bàn; đã hoàn thành chương trình tiểu học theo các hình thức đào tạo đặc thù ở các trường được tổ chức tuyển sinh theo địa bàn quận trong các năm học trước.

Nhóm 2 là là các trường hợp còn lại. Thứ tự ưu tiên lần lượt: học sinh đã học mầm non, tiểu học tại địa bàn hoặc vùng giáp ranh; có cha hoặc mẹ làm việc tại các cơ quan, khu công nghiệp trên địa bàn; cư trú tại các khu vực giáp ranh hoặc chuyển từ địa phương khác đến sau thời điểm đăng ký.

Lệ Nguyễn