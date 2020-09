TP HCM tung chương trình kích cầu mới

Các điểm tham quan sẽ miễn giảm giá vé vào cổng 50-100%, các cơ sở dịch vụ sẽ giảm giá từ 30% trở lên.

Đó là các hình thức ưu đãi trong chương trình kích cầu mang thông điệp "Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến an toàn" do Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch TP HCM triển khai lần thứ hai.

Theo kế hoạch, hai đơn vị trên sẽ làm việc với doanh nghiệp lữ hành, các cơ sở lưu trú, nhà hàng và các điểm tham quan trên địa bàn để lấy ý kiến, xây dựng các chương trình kích cầu và phát hành voucher giảm giá 30% trở lên khi sử dụng các dịch vụ du lịch tại TP HCM.

Chương trình đề xuất các điểm tham quan do nhà nước quản lý miễn phí vé vào cổng; các điểm do tư nhân quản lý giảm 50% giá vé vào cổng. Các cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch sẽ giảm từ 30% trở lên so với giá niêm yết.

Du khách tham quan Bưu điện trung tâm TP HCM. Các điểm du lịch do Nhà nước quản lý được đề xuất miễn phí vé tham quan Ảnh: Nguyễn Nam.

"Đây là sự kiện nhằm thu hút khách tại chỗ đồng thời xây dựng gói sản phẩm kích cầu giữa TP HCM với 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và 5 tỉnh vùng Đông Nam bộ để các doanh nghiệp du lịch khai thác", bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó giám đốc Sở Du lịch TP HCM nói.

Chương trình sẽ phát hành khoảng 50.000 vé kích cầu với hàng trăm điểm dịch vụ tham gia kích cầu, dự kiến kéo dài từ tháng 9/2020 đến hết quý I/2021.

Nguyễn Nam