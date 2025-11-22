TP HCM triển khai ca mổ đầu tiên tại Cần Giờ

Các bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Thịnh phẫu thuật nội soi thành công ca viêm ruột thừa đầu tiên tại Bệnh viện Từ Dũ 2 ở Cần Giờ, đánh dấu lần đầu nơi này có thể phẫu thuật cấp cứu ngay tại chỗ.

Bệnh nhân là phụ nữ 54 tuổi, nhập Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 - đơn vị vừa hoạt động hơn 10 ngày - trong tình trạng đau bụng quanh rốn và hạ vị. Kết quả siêu âm xác định viêm ruột thừa cấp. Kíp ngoại khoa của Bệnh viện Lê Văn Thịnh, theo phân công luân phiên làm việc tại đây, đã tiến hành phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa, kết thúc lúc 17h15 ngày 21/11. Hiện bệnh nhân hồi phục tốt.

Các bác sĩ ngoại khoa của Bệnh viện Lê Văn Thịnh thực ca mổ nội soi viêm ruột thừa tại Bệnh viện Từ Dũ 2 - Cần Giờ, ngày 21/11. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng đánh giá đây là bước ngoặt trong việc mở rộng mô hình "đưa bác sĩ đến gần dân", nhất là tại những khu vực xa trung tâm như Cần Giờ. Trước đây, bệnh nhân đau bụng cấp phải di chuyển 40-60 km về trung tâm thành phố để được mổ, làm tăng nguy cơ biến chứng do chậm trễ và tạo gánh nặng chi phí đi lại.

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2, quy mô 300 giường, hoạt động từ 10/11 trên nền Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ (cũ), theo mô hình bệnh viện đa khoa liên kết. Bệnh viện Từ Dũ giữ vai trò nòng cốt về sản phụ khoa, trong khi các bệnh viện chuyên khoa và đa khoa hạng một của thành phố như Lê Văn Thịnh, Nhi đồng Thành phố, Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyền... luân phiên cử bác sĩ đến hỗ trợ, đảm bảo năng lực chuyên môn tương đương tuyến trên.

Theo ông Thượng, mô hình liên kết giúp tăng khả năng xử trí cấp cứu tại địa phương, triển khai phẫu thuật cấp cứu và điều trị các bệnh lý ngoại khoa thường gặp, giảm thiệt thòi y tế cho người dân đảo xa như Cần Giờ không bị "thiệt thòi y tế" so với nội thành.

Thời gian qua, TP HCM đẩy mạnh nâng cao năng lực y tế tại các khu vực xa như Côn Đảo, Cần Giờ theo mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau", bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế công bằng và kịp thời. Cần Giờ là huyện ven biển đang phát triển mạnh về kinh tế biển, du lịch và cảng biển; nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân, người lao động, chuyên gia và du khách dự kiến tăng cao khi Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và khu đô thị sinh thái biển được triển khai trong thời gian tới.

Lê Phương