TP HCM tính lắp phao ngăn lục bình dạt vào bãi biển Vũng Tàu

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất thí điểm lắp hệ thống phao ngăn và thu gom ngoài biển ngăn rác và lục bình trôi dạt vào khu vực Bãi Trước, phường Vũng Tàu.

Nội dung nêu trong báo cáo gửi UBND TP HCM về các giải pháp ngăn chặn lục bình và rác thải đại dương ảnh hưởng đến các bãi biển trên địa bàn.

Lục bình tạo lớp dày kéo dài hàng trăm mét ở khu vực biển Bãi Trước, cuối tháng 5/2025. Ảnh: Trường Hà

Theo thống kê, mỗi năm có hai mùa lục bình trôi dạt vào hầu hết bãi biển của TP Vũng Tàu cũ, trong đó Bãi Trước chịu ảnh hưởng nặng nhất. Từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 7, lục bình chủ yếu theo dòng chảy từ sông Sài Gòn và Vàm Cỏ. Từ cuối tháng 8 đến hết mùa mưa, nguồn phát sinh chính đến từ sông Tiền và sông Hậu.

Ngoài lục bình, rác thải nhựa và ngư cụ từ sinh hoạt, du lịch và đánh bắt thủy sản ở khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ cùng hệ thống sông Đồng Nai, Sài Gòn, Vàm Cỏ cũng theo dòng nước ra biển, sau đó bị sóng, gió đưa dạt vào bờ.

Năm ngoái, các đơn vị đã thu gom gần 5.400 tấn rác trôi dạt vào bờ biển Vũng Tàu, với kinh phí xử lý hơn 580 triệu đồng.

Để khắc phục, các Sở Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường đề xuất nhóm giải pháp từ đầu nguồn đến cuối nguồn. Trước mắt, ưu tiên thí điểm lắp hệ thống phao ngăn và thu gom rác, lục bình ngoài khơi khu vực Bãi Trước.

Rác đại dương dạt vào được gom thành đống dọc Bãi Sau, tháng 11/2025. Ảnh: Trường Hà

Hệ thống này nhằm giảm lượng rác, lục bình dạt vào bờ, hạn chế tác động đến môi trường và hoạt động du lịch. Nếu hiệu quả, sẽ xem xét mở rộng lắp đặt tại các bãi tắm du lịch khác của thành phố.

Ngoài giải pháp kỹ thuật, cơ quan chức năng đề xuất tăng cường thu gom lục bình, rác thải tại sông, kênh rạch nơi phát sinh; xây dựng hệ thống cảnh báo sớm; đồng thời nghiên cứu sử dụng thiên địch để hạn chế lục bình và tận dụng nguồn thu gom làm nguyên liệu sản xuất.

Vũng Tàu cũ nằm trên bán đảo cùng tên, ba mặt giáp biển, cách trung tâm TP HCM khoảng 100 km về phía Đông Nam. Nơi đây sở hữu nhiều bãi biển nổi tiếng như Bãi Sau dọc đường Thùy Vân, bờ cát trải dài; Bãi Trước nằm gần trung tâm. Ngoài ra, Bãi Dâu và Bãi Dứa, bãi tắm khu vực Chí Linh, là điểm đến quen thuộc của du khách phía Nam.

Trường Hà