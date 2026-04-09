TP HCM tìm nhà đầu tư khu du lịch sinh thái 18.000 tỷ đồng ở bán đảo Tha La

Khu dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí tại bán đảo Tha La, hồ Dầu Tiếng đang được mời gọi đầu tư với tổng vốn hơn 18.000 tỷ đồng.

UBND xã Dầu Tiếng, TP HCM vừa công bố thông tin mời gọi nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí tại bán đảo Tha La, hồ Dầu Tiếng. Dự án có quy mô sử dụng đất gần 207 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 18.000 tỷ đồng.

Theo định hướng, dự án có khả năng phục vụ khoảng 29.500 lượt khách mỗi ngày, trong đó khách lưu trú hơn 11.000 người. Tiến độ thực hiện kéo dài 14 năm kể từ khi hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào vận hành từ quý IV/2040.

Hình ảnh một góc hồ Dầu Tiếng, TP HCM. Ảnh: Phước Tuấn

Dự án được quy hoạch theo mô hình tổ hợp nghỉ dưỡng đa chức năng, tích hợp các loại hình lưu trú, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực, thể thao, hội nghị và vui chơi giải trí, gắn với trải nghiệm thiên nhiên. Định hướng phát triển tập trung vào du lịch sinh thái bền vững, hài hòa với cảnh quan hồ và rừng xung quanh, nhằm bảo tồn tài nguyên và tạo thêm động lực tăng trưởng cho khu vực.

Trước đó, vào tháng 6/2025, HĐND tỉnh Bình Dương (cũ) đã thông qua đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 cho khu vực bán đảo Tha La, xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng. Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 460 ha, trong đó có khoảng 36 ha mặt nước tự nhiên được bố trí cầu tàu, hồ cảnh quan và khu nuôi trồng thủy sinh. Ranh giới đất triển khai có ba mặt giáp hồ, phía Đông giáp rừng phòng hộ Núi Cậu, thuận lợi để phát triển mô hình du lịch sinh thái gắn với mặt nước và hệ sinh thái tự nhiên.

Theo định hướng, bán đảo Tha La sẽ phát triển thành khu du lịch sinh thái quy mô lớn với sức chứa khoảng 61.600 người, gồm các hạng mục như khách sạn, resort, trung tâm hội nghị, khu vui chơi, công viên chuyên đề, quảng trường và bến tàu. Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến tạo việc làm cho khoảng 16.000 lao động trực tiếp và gián tiếp.

Hồ Dầu Tiếng là hồ nước nhân tạo rộng khoảng 27.000 ha, nằm giáp ranh TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Khu vực này giữ vai trò quan trọng về thủy lợi, đồng thời được xem là "lá phổi xanh" của vùng Đông Nam Bộ và ngày càng thu hút khách du lịch nhờ cảnh quan tự nhiên.

Phương Uyên