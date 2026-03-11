TP HCM tìm nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội 4,7 ha

TP HCM chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời tìm nhà đầu tư để làm dự án khu nhà ở xã hội rộng 4,7 ha tại phường Rạch Dừa.

Theo thông báo từ Sở Xây dựng, dự án khu nhà ở xã hội tại phường Rạch Dừa có diện tích khoảng 4,7 ha, dự kiến xây khoảng 2.295 căn nhà ở xã hội, quy mô dân số tầm 4.590 người. Vốn đầu tư hơn 2.736 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đây là khu đất có quy mô lớn nhất trong số 8 khu đất đang được TP HCM công bố và kêu gọi đầu tư làm nhà xã hội trong năm nay. Công trình gồm ba block chung cư cao 16 tầng, một nhà để xe 5 tầng và nhà văn hóa 3 tầng, kèm các hạng mục tiện ích như cây xanh, sân chơi và dịch vụ cộng đồng.

Tổng diện tích đất xây dựng khoảng 14.498 m2. Diện tích sàn toàn dự án dự kiến hơn 192.500 m2, trong đó phần sàn chung cư khoảng 176.600 m2. Khu đất đã hoàn tất giải phóng mặt bằng bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao hoặc cho thuê đất, dự kiến triển khai trong 29 tháng kể từ khi công nhận kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Theo kế hoạch, 4 tháng đầu, dự án sẽ hoàn tất các thủ tục giao đất và phê duyệt hồ sơ đầu tư; giai đoạn từ tháng thứ 5 đến tháng thứ 29 sẽ thi công và đưa công trình vào sử dụng. Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia làm chủ đầu tư từ nay đến ngày 10/4.

Theo chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, TP HCM là địa phương được giao chỉ tiêu xây dựng loại nhà ở này lớn nhất cả nước, với 28.500 căn năm nay, và đạt 181.257 căn trong 4 năm tới. Trong đó, riêng từ 2028 đến 2030, thành phố cần xây dựng 38.200 căn mỗi năm.

Báo cáo của Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM cho thấy từ nay đến 2030 có hơn một triệu người dân tại thành phố có nhu cầu mua nhà ở xã hội, khu vực TP HCM cũ chiếm khoảng 859.000 người; Bình Dương cũ hơn 86.000 người; Bà Rịa - Vũng Tàu cũ khoảng 69.000 người.

Phương Uyên