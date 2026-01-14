TP HCM tìm nhà đầu tư cho khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa

TP HCM công bố thông tin kêu gọi nhà đầu tư chiến lược tham gia phát triển khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa rộng hơn 400 ha, tổng vốn dự kiến trên 50.000 tỷ đồng.

UBND TP HCM vừa thông báo việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ theo cơ chế nhà đầu tư chiến lược. Trường hợp chỉ có một đơn vị đáp ứng đầy đủ điều kiện, Thành phố sẽ xem xét chấp thuận trực tiếp. Nếu có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng đề xuất, UBND TP HCM sẽ ban hành bộ tiêu chí đánh giá và tổ chức xét chọn nhằm đảm bảo công khai, minh bạch.

Hồ sơ đề xuất được tiếp nhận kể từ ngày thông tin được công khai trên Cổng thông tin điện tử TP HCM. Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của thành phố hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định.

Lãnh đạo TP HCM cho biết, Thành phố khuyến khích các nhà đầu tư có năng lực tài chính, kinh nghiệm phát triển đô thị tham gia nghiên cứu, đề xuất dự án, qua đó góp phần phát triển khu Bình Quới - Thanh Đa thành khu đô thị hiện đại, sinh thái và bền vững trong tương lai.

Toàn cảnh bán đảo Thanh Đa bao quanh bởi sông Sài Gòn. Ảnh: Quỳnh Trần

Khu đô thị mới này nằm tại phường Bình Quới, TP HCM, trên khu đất rộng gần 406 ha thuộc bán đảo Bình Quới - Thanh Đa, khu vực được bao bọc bởi sông Sài Gòn. Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị tổng hợp, gồm nhà ở, khu chức năng hỗn hợp, trung tâm hành chính - dịch vụ, thương mại, du lịch, cùng hệ thống công viên, cây xanh, mặt nước và hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ.

Theo quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060, khu đô thị này cũng được định hướng phát triển theo hướng sinh thái, thích ứng biến đổi khí hậu, gắn với chức năng công viên ngập nước, đóng vai trò trọng điểm trong cấu trúc không gian đô thị của Thành phố. Tổng mức đầu tư dự kiến vượt 50.000 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án đô thị quy mô lớn nhất được Thành phố kêu gọi đầu tư giai đoạn hiện nay.

Bán đảo Bình Quới - Thanh Đa nằm biệt lập giữa lòng thành phố, gần như được bao bọc hoàn toàn bởi sông Sài Gòn và kênh Thanh Đa, tiếp giáp các phường nội đô, sở hữu quỹ đất lớn và cảnh quan sông nước hiếm có. Khu vực này cách trung tâm TP HCM khoảng 6,5 km, là một trong số ít khu vực còn quỹ đất lớn chưa khai thác trong bán kính 10 km từ trung tâm, mang lại tiềm năng phát triển đô thị sinh thái hiếm hoi giữa bối cảnh đô thị hóa dày đặc.

Dự án đã được quy hoạch từ năm 1992, tuy nhiên hơn ba thập niên qua, dự án vẫn "đóng băng" và trở thành là một trong những điểm nghẽn quy hoạch kéo dài nhất TP HCM dù đã qua tay nhiều chủ đầu tư lớn và nhiều lần điều chỉnh quy hoạch.

Phương Uyên