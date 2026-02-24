TP HCM tìm cách hút nhà đầu tư đấu giá 3.790 căn hộ ở Thủ Thiêm

TP HCM tính điều chỉnh quy hoạch chiều cao tối đa 5 lô căn hộ tại khu đô thị mới Thủ Thiêm lên 45 tầng và tăng hệ số sử dụng đất nhằm hút nhà đầu tư đấu giá.

UBND phường An Khánh (TP HCM) đang lấy ý kiến người dân để điều chỉnh quy hoạch phân khu số 1 tại dự án tái định cư 38,4 ha theo hướng nâng chiều cao tối đa lên 45 tầng nổi và 3 tầng hầm. Hệ số sử dụng đất ở tăng từ 5-6 lần lên 10 lần.

Theo cơ quan này, hiện trạng thiết kế của 5 lô căn hộ khoảng 25-27 tầng, chưa phù hợp quy hoạch chiều cao và số tầng ở phân khu khác cũng như các dự án lân cận. Diện tích sàn thương mại dịch vụ, sàn để xe khó đáp ứng nhu cầu cư dân và khách khi chuyển đổi mục đích từ tái định cư sang nhà ở thương mại.

"Việc giữ nguyên hiện trạng để kinh doanh theo mục tiêu nhà ở thương mại là không khả thi và không thu hút được nhà đầu tư đấu giá", UBND viết trong tài liệu lấy ý kiến người dân, đồng thời cho hay nhiều nhà đầu tư cũng kiến nghị xem xét điều chỉnh quy hoạch dự án.

Cụm 3.790 căn hộ thuộc 5 lô (R1 đến R5) được xây dựng và hoàn thành từ 2015, nhưng bị bỏ hoang chục năm qua. Đây là một phần trong chương trình xây dựng 12.500 căn hộ tái định cư cho người dân bị giải tỏa bởi dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Lô R2 và R3 trong dự án khu tái định cư Bình Khánh 38,4 ha (phường An Khánh, TP HCM), tháng 2/2026. Ảnh: Phương Đông

TP HCM từng nhiều lần đưa 3.790 căn hộ ra đấu giá cùng lúc nhưng bất thành do quy mô lớn, chỉ nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mới đủ sức tham gia. Ngoài giá khởi điểm quá cao (dao động 8.800-9.900 tỷ đồng qua các lần đấu giá), chất lượng dự án xuống cấp và không tương xứng cũng là yếu tố khiến dự án ít được quan tâm.

Năm ngoái, thành phố đồng ý cho chuyển đổi công năng các căn hộ này từ tái định cư sang nhà ở thương mại và chia thành hai khối (R1, R2, R3 và R4, R5) để đấu giá. Sunshine và Sơn Kim Land đều từng bày tỏ ý định tham gia thương vụ này.

Theo UBND phường An Khánh, các lô căn hộ thuộc khu vực trung tâm TP HCM nên giá trị sử dụng đất cao. Việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ trước khi tiến hành các bước đấu giá tiếp theo là cần thiết nhằm "tạo sự hấp dẫn cho các nhà đầu tư", khai thác tối đa hiệu quả sử dụng đất và tăng nguồn thu ngân sách nhà nước. Điều chỉnh không làm thay đổi chức năng sử dụng đất, không tăng quy mô dân số hay gây quá tải hạ tầng kỹ thuật.

Phương Đông