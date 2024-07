TP HCM tiết kiệm được hơn 350 triệu kWh điện

Ngành điện lực TP HCM cho biết đã tiết kiệm được 350,7 triệu kWh điện, trong 6 tháng đầu năm, tăng 19% so với cùng kỳ.

Kết quả đến từ việc Tổng công ty Điện lực TP HCM đã triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm. Đơn vị đã công bố các kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2025, phối hợp với các sở, ban ngành để cung cấp thông tin, hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm, nhất là trong mùa khô.

Đơn vị này cũng ký cam kết tiết kiệm với hơn 1.800 khách hàng có mức tiêu thụ điện từ 1 triệu kWh mỗi năm, hơn 49.000 khách hàng dưới 1 triệu kWh mỗi năm. Hơn 1.300 đơn vị sản xuất công nghiệp lớn cũng ký thỏa thuận tiết giảm phụ tải. Công suất thỏa thuận tiết giảm là hơn 190.000 MW.

Điện lực TP HCM thành lập nhóm chuyên trách điều chỉnh phụ tải (DR) để triển khai nhanh ngay khi dự báo phụ tải có khả năng vượt công suất do Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia phân bổ. Từ tháng 4 đến nay, trong các khung cao điểm đến sau 22h, công suất đề nghị dịch chuyển đạt trung bình 5-10% so với công suất kế hoạch của người dùng. Bên cạnh đó, ngành cũng cùng chính quyền các địa phương kiểm tra tiết kiệm, đạt tỷ lệ 101% so với kế hoạch.

Tổng công ty Điện lực TP HCM còn triển khai nhiều giải pháp về truyền thông. Nổi bật như phong trào "Gia đình xanh"; cùng các cơ quan báo chí tổ chức hội thảo về điều chỉnh phụ tải; cùng Đài truyền hình TP HCM tổ chức game show "Học sinh chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm". Đơn vị này còn ra mắt cuộc thi viết về tiết kiệm...

Theo ông Bùi Trung Kiên - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP HCM, trong những năm qua, nhờ các chương trình tuyên truyền và sự hỗ trợ của các cơ quan chính quyền nên các hộ gia đình, doanh nghiệp, đơn vị đã hiểu rõ và sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm hơn.

"Chúng tôi luôn kêu gọi người dùng đồng hành cùng ngành dụng các biện pháp sao cho việc tiết kiện điện trở thành thói quen, xuyên suốt chứ không phải giải pháp tình thế trong các tháng nắng nóng", ông Kiên nhấn mạnh.

