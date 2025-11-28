TP HCM tiếp tục gỡ vướng sổ hồng cho 5 dự án

Tổ Công tác 1645 đã làm việc với chủ đầu tư 5 dự án trên địa bàn TP HCM để tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Các dự án được xem xét tháo gỡ đợt này gồm Khu nhà ở Bông Sao (phường Bình Đông), Khu dân cư số 1 (phường Thạnh Mỹ Lợi), Khu nhà ở nông thôn An Điền (phường Long Nguyên), Khu nhà ở FC Trường An (xã Phú Giáo) và Khu nhà ở nông thôn Nam Long 2 (xã Trừ Văn Thố). Trong đó, ba dự án cuối nằm trên địa bàn Bình Dương cũ trước thời điểm sáp nhập vào TP HCM.

Tại dự án Bông Sao do Công ty Cổ phần Địa ốc 8 làm chủ đầu tư, dự án hiện còn 14 căn thương mại tại block B1 và 30 căn thấp tầng ở khu C chưa được cấp sổ hồng. Do khu C của dự án có 4.200 m2 đất Nhà nước quản lý nhưng chủ đầu tư đã xây dựng và xin hoán đổi bằng tiền, song TP HCM không đồng ý. Ngoài ra, một số căn nhà tái định cư cũng đã bị chuyển sang bán thương mại.

Do đó, Tổ công tác yêu cầu chủ đầu tư làm việc với Sở Xây dựng và UBND phường để xác định rõ trách nhiệm về nhà tái định cư và các vấn đề còn tồn tại, chờ ý kiến của phòng ban liên quan trước khi cấp sổ cho các căn còn lại.

Dự án Khu dân cư số 1, phường Thạnh Mỹ Lợi, được tổ công tác đưa vào diện gỡ vướng lần hai. Sở Tài chính cho rằng dự án cần được rà soát kỹ vì liên quan việc sử dụng tài sản nhà nước để hợp tác kinh doanh, cùng thay đổi mục tiêu đầu tư từ tái định cư sang thương mại. Tổ công tác đề nghị các đơn vị liên quan bổ sung đầy đủ hồ sơ để sở báo cáo UBND TP HCM xin hướng xử lý.

Ba dự án còn lại là An Điền, FC Trường An và Nam Long 2 (cùng thuộc địa bàn Bình Dương cũ) vướng mắc chủ yếu ở nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích kinh doanh từ bán nhà sang bán đất nền và quy trình bàn giao hạ tầng kỹ thuật.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, sau hơn một năm hoạt động, Tổ Công tác 1645 đã họp hơn 40 lần, xử lý gần 200 dự án gặp vướng mắc pháp lý, giúp nhiều dự án được khơi thông và cấp sổ hồng cho cư dân.

Phương Uyên