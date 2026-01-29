TP HCM tiêm vaccine cúm miễn phí cho hơn 1.000 người cao tuổi

TP HCMGần 80 tuổi, mù lòa lại lầm lũi nhặt ve chai nuôi thân, cụ Minh chưa từng dám mơ đến vaccine cho tới khi được "gõ cửa" tặng tấm lá chắn nghĩa tình trước thềm Tết.

Tại Trạm y tế phường An Phú Đông sáng 29/1, cụ Lê Thị Minh (77 tuổi, ngụ khu phố 2) lặng lẽ ngồi chờ đến lượt. Với đôi mắt trái đã mù lòa, mắt phải chỉ còn thấy mờ mờ, cụ Minh được cháu ngoại dắt tay dẫn vào bàn tiêm. Trong cuộc đời nhọc nhằn của mình, đây là lần đầu tiên cụ biết đến khái niệm "tiêm vaccine để phòng bệnh".

Trước đây, cụ Minh cùng chồng nương tựa nhau qua ngày. Dù có 5 người con nhưng tất cả đều ở xa và hoàn cảnh đều gieo neo, thiếu trước hụt sau. Năm 2024, biến cố ập đến khi chồng cụ bị tai biến rồi qua đời. Cụ Minh dọn về sống cùng con gái út trong một căn nhà thuê chật hẹp tại khu phố 2. Để trang trải bữa cơm, mỗi ngày cụ vẫn lặn lội đi nhặt ve chai với chút ánh sáng ít ỏi còn sót lại từ con mắt bên phải.

"Sống lay lắt qua ngày, cơm gạo còn lo chưa xong nên tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến việc đi tiêm chủng. Nay được phường gọi đi tiêm miễn phí, tôi mừng lắm, không thấy lo sợ gì cả. Chỉ mong có sức khỏe để không làm khổ con cái", cụ Minh xúc động chia sẻ.

Gần 200 người cao tuổi tại phường An Phú Đông được tiêm vaccine cúm miễn phí, sáng 29/1. Ảnh: Mỹ Ý

Cụ Minh là một trong 190 người được tiêm vaccine miễn phí tại phường An Phú Đông, cũng là một trong 1.140 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại TP HCM được bảo vệ bởi chương trình "Hỗ trợ tiêm ngừa cúm cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn". Đây là dự án do Quỹ Hy vọng (Hope Foundation) phối hợp cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) triển khai, với sự tài trợ của Sanofi-Aventis Việt Nam.

Chương trình diễn ra từ nay đến trước Tết Âm lịch 2026 tại 6 trạm y tế khu vực còn nhiều hộ nghèo, gồm: An Phú Đông, Cần Giờ, Phú Hòa Đông, Dầu Tiếng, Bàu Bàng và Bàu Lâm. Đối tượng ưu tiên là người trên 60 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có bệnh lý nền (tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, COPD...) và chưa tiêm vaccine cúm trong vòng một năm qua.

Sau khi sáp nhập thành siêu đô thị vào năm 2025, số người trên 60 tuổi tại thành phố đã tăng vọt lên 1,6 triệu người.

TS.BS.CK2 Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết dù tuổi thọ trung bình tăng cao là tín hiệu đáng mừng cho thấy thành tựu của ngành y tế, song thách thức đi kèm là thời gian sống chung với bệnh tật của người già cũng kéo dài hơn.

Theo bác sĩ Chín, nhóm này thường mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch hay bệnh phổi. Đây là "mảnh đất màu mỡ" để các bệnh truyền nhiễm như cúm mùa tấn công và gây biến chứng. "Với người cao tuổi, cúm không đơn thuần là cảm sốt thông thường. Nó là tác nhân kích hoạt các biến chứng nặng như viêm phổi, suy hô hấp, làm trầm trọng hóa bệnh nền, thậm chí dẫn đến tử vong sớm", lãnh đạo Sở Y tế cảnh báo.

Trong bối cảnh quy mô dân số già hóa đặt ra áp lực khổng lồ cho hệ thống y tế thành phố, bác sĩ Chín nhấn mạnh việc phòng ngừa chủ động thông qua vaccine phải được xem là ưu tiên hàng đầu. Tiêm ngừa không chỉ là biện pháp bảo vệ cá nhân hữu hiệu mà còn là giải pháp giảm tải chiến lược cho các bệnh viện tuyến đầu.

Người cao tuổi tại phường An Phú Đông được tiêm vaccine cúm miễn phí, sáng 29/1. Ảnh: Mỹ Ý

Ông Burak Pekmezci - Tổng giám đốc Sanofi khẳng định cam kết đồng hành nâng cao tiêu chuẩn y tế cho người cao tuổi Việt Nam. Đồng quan điểm, đại diện Quỹ Hy Vọng chia sẻ: "Chúng tôi hy vọng mô hình này sẽ thúc đẩy bình đẳng y tế. Một cộng đồng có người cao tuổi khỏe mạnh chính là một cộng đồng ổn định và giàu tính nhân văn".

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vaccine cúm giúp giảm 60% bệnh tật và 70-80% tỷ lệ tử vong. Với những người sống bám vào vỉa hè như cụ Minh, mũi vaccine miễn phí không chỉ là y khoa, mà là tấm lưới an sinh che chở họ trước bệnh tật.

Đặc biệt, việc huy động các nguồn lực xã hội để bao phủ vaccine cho nhóm người nghèo không chỉ giúp giảm tải cho bệnh viện mà còn thắt chặt an sinh xã hội. Đây cũng là bước đệm quan trọng để thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, hướng tới lộ trình từ năm 2026, mọi người dân TP HCM đều được khám tầm soát miễn phí hàng năm.

Mỹ Ý