TP HCM thúc tiến độ 4 dự án nhà ở xã hội

UBND TP HCM yêu cầu các sở ngành và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ 4 dự án nhà ở xã hội, trong đó có dự án phải hoàn tất thủ tục để khởi công trong tháng 10.

Tại cuộc họp chuyên đề về nhà ở xã hội mới đây, Phó chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, xây dựng kế hoạch chi tiết, đảm bảo tiến độ triển khai 4 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.

Cụ thể, tại chung cư CC2 (giai đoạn 2) thuộc khu nhà ở Ecotown Phú Mỹ (phường Phú Mỹ), thành phố giao Sở Tài chính rà soát, kế thừa hồ sơ pháp lý hiện có, đối chiếu quy định pháp luật và tham mưu phương án điều chỉnh tiến độ.

Dự án khu dân cư và thương mại hỗn hợp Khải Vy (phường Phú Thuận) do Tập đoàn Khải Vy làm chủ đầu tư, thành phố yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn tất các thủ tục để đủ điều kiện khởi công trong tháng 10 tới đây.

Cuộc sống ở khu nhà ở xã hội tại TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Với dự án nhà ở xã hội Hoàng Nam trên đường Lê Cơ (phường An Lạc), chủ đầu tư cần nộp hồ sơ phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng trước ngày 15/9, đồng thời khẩn trương hoàn tất thủ tục đánh giá tác động môi trường, giao đất để phấn đấu khởi công vào tháng 12. Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND phường An Lạc được yêu cầu sớm xem xét, phê duyệt hồ sơ theo quy định.

Riêng dự án nhà ở xã hội tại phường Long Phước do Công ty CP Phát triển Thành phố Xanh triển khai thuộc diện áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội. Thành phố giao Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan rà soát, lập kế hoạch triển khai, đồng thời yêu cầu hoàn tất thủ tục và hướng dẫn chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ để sớm khởi công.

Theo chỉ tiêu Chính phủ giao, đến năm 2030, TP HCM cũ phải hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên, giai đoạn 2021-2025 thành phố mới hoàn thành 5.619 căn, dự kiến bổ sung thêm 2.874 căn trong năm 2025, nâng tổng số lên khoảng 6.000 căn. Đến nay, thành phố đã đưa vào sử dụng 5 dự án nhà ở xã hội với hơn 2.300 căn hộ và một phần dự án nhà lưu trú công nhân 368 căn.

Để đạt mục tiêu đã đăng ký, giai đoạn 2026-2030, mỗi năm TP HCM cần hoàn thành từ 9.400 đến 28.000 căn. Thành phố dự kiến bố trí khoảng 1.400 ha đất cho phát triển nhà ở xã hội, trong đó 661 ha đang triển khai 116 dự án, phần còn lại 739 ha sẽ được phân bổ trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung.

Phương Uyên