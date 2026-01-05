TP HCM thử nghiệm 'thiết bị bay không người lái' giao hàng

TP HCM lần đầu thử nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) giao hàng, mở hướng ứng dụng trong logistics đô thị và kỳ vọng sớm bay chặng dài Cần Giờ - Vũng Tàu.

Sáng 5/1, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM phối hợp Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM và các doanh nghiệp công nghệ Saolatek, Real-time Robotics Việt Nam, Di Động Việt khởi động thử nghiệm UAV trong giao hàng.

Hoạt động nằm trong chương trình thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ mới, triển khai theo nghị quyết của HĐND TP HCM nhằm tạo môi trường thử nghiệm thực tế cho công nghệ có tiềm năng ứng dụng cao.

UAV của Công ty cổ phần Real - Time Robotics Việt Nam chở các gói hàng tại buổi thử nghiệm sáng 5/1. Ảnh: An Phương

Chương trình được triển khai trên cơ sở phép bay do Cục Tác chiến (Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng) cấp, có hiệu lực trong năm 2026, tuân thủ quy định về quản lý hoạt động bay, an toàn hàng không và an ninh quốc gia.

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, cho rằng đây là tiền đề quan trọng để hoạt động thử nghiệm được triển khai một cách bài bản, có kiểm soát và đúng quy định. Thông qua chương trình thử nghiệm UAV giao hàng, các đơn vị sẽ đánh giá về khả năng ứng dụng thiết bị bay không người lái trong bưu chính, logistics đô thị và phân phối hàng hóa chặng ngắn.

Đồng thời, việc này hỗ trợ đánh giá mức độ an toàn, độ ổn định và hiệu quả vận hành; khả năng phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong tổ chức vận hành thực tế; đề xuất chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ việc mở rộng ứng dụng trong thời gian tới.

Buổi thử nghiệm sáng 5/1 với sự tham gia của lãnh đạo Thành ủy, UBND, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM. Ảnh: An Phương

Theo lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, chương trình thành công sẽ tạo tiền đề quan trọng cho việc mở rộng ứng dụng trong tương lai. Thành phố kỳ vọng tiến hành bay khoảng cách xa hơn từ Cần Giờ sang Vũng Tàu, giúp rút ngắn thời gian giao hàng trong nội đô trong quý 1/2026.

TP HCM định hướng thúc đẩy ứng dụng thiết bị bay không người lái vào dịch vụ giao nhận hàng hóa đô thị, lĩnh vực được đánh giá nhiều tiềm năng, góp phần phát triển logistics và bưu chính thông minh phục vụ thương mại điện tử, đô thị thông minh và các dịch vụ công nghệ cao. Về dài hạn, chương trình thử nghiệm tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, từng bước hình thành các mô hình logistics thông minh gắn với phát triển đô thị.

Trước đó, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và Sở Khoa học và Công nghệ đã rà soát, đánh giá năng lực công nghệ của doanh nghiệp tham gia, đồng thời tổ chức chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết về hạ tầng kỹ thuật, không gian triển khai và phương án tổ chức thử nghiệm.

Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM, đánh giá việc đưa UAV vào lĩnh vực logistics đô thị là một bài toán khó về cả công nghệ lẫn an toàn không phận. Những bước thử nghiệm là cần thiết để từ đó có được dữ liệu thực tế hoàn thiện chính sách và cũng là cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Khu Công nghệ cao TP HCM cho biết sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp công nghệ tiếp tục kiến nghị hoàn thiện và thực thi các cơ chế sandbox để có không gian bay thử nghiệm, hỗ trợ kết nối sản phẩm đến gần hơn các sở ngành của thành phố, tiếp cận vốn...

Lê Tuyết