TP HCM thu hơn 69.000 tỷ đồng từ xác định giá đất

Trong 10 tháng đầu năm, TP HCM thu hơn 69.600 tỷ đồng từ việc định giá đất cho 65 dự án trên địa bàn, góp phần giúp ngân sách thành phố vượt kế hoạch.

Báo cáo về nguồn thu từ lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM cho biết trong 10 tháng đầu năm, Sở đã tiếp nhận, thẩm định và trình Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố 65 hồ sơ dự án, với tổng số thu dự kiến 64.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến cuối tháng 10, tổng giá trị phê duyệt đạt 69.617 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm và góp phần quan trọng vào nguồn thu ngân sách địa phương.

Cụ thể, tại khu vực TP HCM cũ có 12 hồ sơ được duyệt với tổng số thu 58.016 tỷ đồng. Nhiều dự án quy mô lớn đóng góp đáng kể cho ngân sách, như Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (27.317 tỷ đồng), Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City (16.190 tỷ đồng) và Khu phức hợp Tháp Quan sát Thủ Thiêm (5.300 tỷ đồng). Những dự án này không chỉ tạo nguồn thu lớn mà còn góp phần định hình các không gian phát triển mới, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế đô thị.

Bất động sản khu đông dọc theo Xa lộ Hà Nội, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Với khu vực Bình Dương cũ, Sở đã thẩm định và trình 46 dự án, tổng số thu đạt 7.485 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại các khu công nghiệp, khu đô thị mở rộng và vùng ven phát triển theo hướng công nghiệp - dịch vụ. Ở khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), 7 dự án được phê duyệt với tổng số thu 4.116 tỷ đồng, phần lớn là các dự án du lịch, cảng biển và logistics, đóng vai trò quan trọng trong phát triển vùng duyên hải.

Bên cạnh đó, nguồn thu từ tiền thuê đất, thuê mặt nước cũng tăng mạnh, đạt 13.605,7 tỷ đồng, tăng 7.962 tỷ đồng so với cùng kỳ, tương đương mức tăng 241%.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm 84 hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất tồn đọng từ giai đoạn 2003-2013. Việc xử lý triệt để các hồ sơ này không chỉ giúp tăng thu ngân sách mà còn mở đường cho việc triển khai khoảng 84.000 căn hộ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của hơn 300.000 người dân.

Trong 10 tháng qua, tổng thu từ lĩnh vực tài nguyên và môi trường gần 75.200 tỷ đồng, tăng hơn 53.900 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024 (21.292 tỷ đồng), tương ứng mức tăng 353%. Khoản thu này đóng góp quan trọng vào tổng thu ngân sách của TP HCM, đạt 652.509 tỷ đồng, chiếm trên 97% dự toán Trung ương giao và bằng 115% so với cùng kỳ năm trước.

Sau sáp nhập, TP HCM đặt mục tiêu thu ngân sách khoảng 700.000 tỷ đồng. Về nguồn thu từ đất, năm nay, thành phố dự kiến thu hơn 86.000 tỷ đồng từ hoạt động xác định giá đất cụ thể cho 153 công trình, dự án trên địa bàn.

Phương Uyên