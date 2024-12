TP HCM thu hơn 17.000 tỷ đồng từ đất đai

Trong 10 tháng đầu năm, TP HCM đã thu hơn 17.000 tỷ đồng từ đất đai, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện đề án Quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất hiệu quả trên địa bàn do UBND TP HCM công bố mới đây cho thấy 10 tháng đầu năm, thành phố ghi nhận nguồn thu từ đất đạt 17.009 tỷ đồng. Trong đó gồm các khoản thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các khoản chuyển nhượng bất động sản, lệ phí cấp giấy chứng nhận và phí thẩm định hồ sơ...

Con số trên phản ánh thị trường bất động sản TP HCM đang phục hồi tích cực khi doanh thu năm nay đã tăng 12% so với năm ngoái.

Theo báo cáo, trong năm 2021 (giai đoạn dịch Covid 19), tổng nguồn thu từ đất đai ở TP HCM đạt hơn 22.094 tỷ đồng. Sang năm 2022, nguồn thu tăng mạnh lên 30.125,8 tỷ đồng nhờ thị trường bất động sản phục hồi sau đại dịch. Tuy nhiên năm 2023, nguồn thu từ đất giảm còn 15.011 tỷ đồng do thị trường chững lại.

Như vậy, dù thị trường bất động sản đã dần phục hồi nhưng chưa thể trở về giai đoạn sôi động trước, mới chỉ đạt khoảng 44% so với giai đoạn 2022, thậm chí thấp hơn 23% so với giai đoạn Covid 19.

Bất động sản khu Đông TP HCM tháng 10/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Trước đó, số liệu từ Cục thuế TP HCM cho thấy 9 tháng qua, các khoản thu ngân sách từ đất (gồm tiền sử dụng đất, thuế đất nông nghiệp, phi nông nghiệp, giao dịch nhà đất..) đạt 17.050 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ. Nhưng so với dự toán, tiến độ thu mới đạt 26% kế hoạch năm. Nguyên nhân là việc triển khai các dự án tại thành phố gặp nhiều khó khăn do vướng pháp lý, thủ tục đấu giá, yếu tố thị trường...

UBND TP HCM đánh giá thời gian qua, việc quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố còn gặp nhiều khó khăn như công việc triển khai chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện, cần nghiên cứu, đề xuất chính sách. Luật đất đai 2024 có hiệu lực nhưng cần thời gian để vận dụng vào thực tiễn, tham mưu các quy định, hướng dẫn thực hiện. Ngoài ra, các thủ tục triển khai liên quan đến đất đai còn chậm, quy hoạch chung, quy hoạch đô thị điều chỉnh chưa được phê duyệt kịp thời, ảnh hưởng đến một số công tác.

Trong giai đoạn 2025-2030, thành phố tập trung các công tác rà soát, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật các văn bản hướng dẫn thi hành làm căn cứ triển khai thực hiện Luật Đất đai 2024. Bên cạnh đó sẽ đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai, thực hiện số hóa dữ liệu, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, tăng tính minh bạch để giảm thời gian, giảm chi phí chính thức và không chính thức cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, hộ gia đình, cá nhân.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM dự kiến nguồn thu ngân sách từ đất đai trong giai đoạn 2024-2025 là 32.798 tỷ đồng, trong đó thu cho năm 2024 là 22.000 tỷ đồng, đến từ 3 nguồn gồm khu đất dự kiến bán đấu giá trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm; thu nghĩa vụ tài chính, chủ yếu các khu đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 32 khu đất thu nghĩa vụ tài chính bổ sung.

Phương Uyên