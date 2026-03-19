TP HCM thu hồi hơn 5.000 m2 đất dự án tại Khu Công nghệ cao

UBND TP HCM vừa thu hồi khu đất hơn 5.000 m2 tại Khu Công nghệ cao, sau khi dự án đầu tư của Công ty TNHH Công nghệ G7 chấm dứt hoạt động.

Theo quyết định, khu đất bị thu hồi là lô HT-4-1, diện tích 5.047 m2, nằm trên đường D16, Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú. Khu đất này trước đó được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cho Công ty G7 thuê từ cuối năm 2019.

Việc thu hồi được thực hiện do dự án đầu tư đã chấm dứt hoạt động. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có đơn tự nguyện trả lại đất.

Công ty TNHH Công nghệ G7 có trách nhiệm hoàn tất các nghĩa vụ tài chính còn lại, bao gồm tiền thuê đất, chi phí sử dụng hạ tầng, tiện ích công cộng và các khoản phí liên quan trong Khu Công nghệ cao, phối hợp bàn giao khu đất cho Ban Quản lý.

Khu công nghệ cao TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Sở Tài chính và cơ quan thuế được giao rà soát, xác định và truy thu các khoản nghĩa vụ tài chính mà doanh nghiệp còn nợ. Thuế TP HCM cũng sẽ kiểm tra, truy thu tiền thuê đất với khu đất này theo quy định.

Khu Công nghệ cao TP HCM được thành lập năm 2002, nằm tại cửa ngõ phía Đông thành phố (nay thuộc phường Tăng Nhơn Phú), với quy mô khoảng 913 ha. Đây là một trong ba khu công nghệ cao quốc gia, cùng với Hà Nội và Đà Nẵng. Dự án được định hướng thu hút các lĩnh vực công nghệ cao như vi mạch, điện tử, công nghệ thông tin, cơ khí chính xác và tự động hóa.

Sau hơn 20 năm phát triển, nơi đây đã thu hút hàng trăm dự án trong và ngoài nước, với tổng vốn đầu tư hàng chục tỷ USD. Nhiều tập đoàn lớn đã đặt nhà máy và trung tâm nghiên cứu tại đây như Intel, Samsung, Nidec hay Jabil, góp phần đưa Khu Công nghệ cao trở thành một trong những trung tâm sản xuất công nghệ lớn của Việt Nam.

Những năm gần đây, TP HCM đẩy mạnh rà soát các dự án chậm triển khai hoặc không còn khả năng thực hiện để thu hồi đất, tái phân bổ cho nhà đầu tư mới, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đất và thu hút các dự án công nghệ có giá trị gia tăng cao.

Phương Uyên