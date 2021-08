TP HCM thiếu máu nhóm O, A

Hoạt động hiến máu tại TP HCM từ tháng 5 đến nay gặp nhiều khó khăn do Covid-19, khiến lượng máu dự trữ bị thiếu hụt, nhất là nhóm máu O, A.

Thông tin được Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ TP HCM Trần Trường Sơn nói tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn, ngày 10/8.

Theo ông Sơn, thời gian qua, hàng loạt tua hiến máu ở các quận huyện, TP Thủ Đức, bị hủy, lượng máu tiếp nhận tập trung tại các điểm cố định liên tục bị thiếu. Đỉnh điểm, lượng máu dự trữ tại ngân hàng máu trong tháng 8 thiếu hụt 8.000-12.000 túi máu.

Trước mắt, thành phố cần nhanh chóng nâng dự trữ kho máu lên mức an toàn với khoảng 5.000-6.000 túi, đảm bảo cân đối lượng máu xuất và nhập. Thành phố tăng cường lấy máu thể tích 350 và 450 ml để có hạn sử dụng dài hơn (30-42 ngày), hạn chế tối đa túi máu 250 ml vì có hạn sử dụng dưới 30 ngày.

"Việc thiếu máu trong cấp cứu cũng như thiếu oxy trong điều trị Covid-19", ông Sơn nói. Do đó, TP HCM đang đẩy mạnh một số giải pháp cần thiết. Cụ thể, tạm ngưng các điểm hiến máu lưu động tại các khu dân cư; đẩy mạnh vận động hiến máu trong lực lượng cán bộ, công viên chức, các doanh nghiệp trong "vùng xanh", lực lượng công an, quân đội... với nguyên tắc đảm bảo các tiêu chí an toàn.

Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ TP HCM Trần Trường Sơn tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống Covid-19, sáng 10/8. Ảnh: Trung tâm Báo chí TP HCM.

Với tỷ lệ giữa các nhóm máu là 65% O, 15% A, 15% B, 5% AB, thành phố ưu tiên lấy máu nhóm O đạt tỷ lệ trên 70%. Máu O có thể truyền thay thế cho tất cả các nhóm máu khác. Việc tăng dự trữ nhóm máu O là rất cần thiết và khoa học vì sẽ không hết hạn, nhất là vào những đợt khan hiếm, nguy kịch vì dịch bệnh như hiện nay. Các máu nhóm khác nếu trữ nhiều, nhưng người bệnh có nhóm máu đó không có nhu cầu truyền máu thì nguy cơ túi máu hết hạn sử dụng bị hủy sẽ cao.

Theo ông Sơn, thành phố tiếp tục duy trì việc tiếp nhận máu tại ba địa điểm cố định gồm Trung tâm hiến máu nhân đạo TP HCM, Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM và Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy. Ngoài ra, các câu lạc bộ máu hiếm và ngân hàng máu sống vẫn tiếp tục hoạt động để đảm bảo nguồn máu cấp cứu.

"Việc tổ chức hiến máu sắp xếp lịch hẹn người đến hiến theo khung giờ để đảm bảo không tập trung đông người, giữ giãn cách an toàn và tuân thủ quy định 5K", ông Sơn cho biết.

Hội Chữ Thập đỏ TP HCM phối hợp các đơn vị xây dựng website www.giotmauvang.vn để tạo thuận lợi cho những người đăng ký tham gia hiến máu và cán bộ tiếp nhận nguồn máu hiến. Dự kiến, tuần sau thành phố sẽ công bố chính thức website này.

Người dân hiến máu tại các điểm cố định, đăng ký trước để xếp lịch hẹn theo giờ và có thông tin giúp thuận tiện lưu thông khi qua các chốt kiểm tra Covid-19 trong thời gian thành phố áp dụng giãn cách.

- Bệnh viện Truyền máu Huyết học, 118 Hồng Bàng, phường 12, quận 5, thời gian từ 7h đến 16h30 tất cả các ngày trong tuần. Đăng ký hotline 02839557858 hoặc 0919660010, hoặc email tiepnhanhienmau@gmail.com để nhận tin nhắn xác nhận.

- Trung tâm Hiến máu nhân đạo thành phố, 106 Thiên Phước, quận Tân Bình, điện thoại đăng ký 02838685507 hoặc 0937587299. Thời gian 7h đến 16h30 từ thứ hai đến thứ sáu, 7h đến 11h thứ bảy và chủ nhật. Nên đặt lịch hẹn hiến máu trước qua điện thoại để được sắp xếp thời gian, đảm bảo giãn cách.

- Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy, cổng số 5, đường Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5. Thời gian 7h đến 16h từ thứ hai đến thứ sáu, điện thoại 0919223989 hoặc 0938790207.

Lê Phương