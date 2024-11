TP HCM thiếu 250.000 phôi bằng lái xe

Thành phố thiếu khoảng 250.000 phôi bằng lái xe do nhu cầu của người dân tăng đột biến, theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải.

Nội dung được ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP HCM, nêu tại họp báo tình hình kinh tế - xã hội thành phố chiều 28/11, khi đề cập thiếu hụt nguồn phôi giấy phép lái xe.

Theo ông An vừa qua một số tỉnh, thành và TP HCM đã phải tạm dừng cấp, đổi giấy phép lái xe, thậm chí dừng thi lấy giấy phép lái xe do thiếu phôi. Cục Đường bộ đã tổng hợp nhu cầu của các tỉnh, thành để tiếp tục đấu thầu thời gian tới. Riêng về 250.000 phôi bằng lái đang thiếu tính từ tháng 10 đến nay, ngành giao thông thành phố sẽ giải quyết trong tháng 12 này.

Lý giải nhu cầu cấp, đổi mới bằng lái của người dân tăng cao so với trước, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải thành phố cho rằng nguyên nhân như ngoài nhu cầu của địa phương, TP HCM còn chịu áp lực lớn từ lượng người dân các tỉnh lân cận đổ về để cấp, đổi giấy phép lái xe.

Ngoài ra, một số người hiểu nhầm quy định pháp luật, lo ngại giấy phép lái xe cũ sẽ không còn hiệu lực khi Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ hiệu lực vào đầu năm sau nên đã đi đổi.

Theo ông An, tất cả giấy phép lái xe còn thời hạn, kể cả được cấp từ trước năm 1995, vẫn có giá trị sử dụng sau ngày 1/1/2025 cho đến khi hết hạn. Người dân không nên vội vàng đổi bằng lái.

Thời gian qua, nhiều địa phương cũng xảy ra tình trạng thiếu phôi khi cấp bằng lái xe cho người dân. Tại một số tỉnh miền Tây, việc cấp bằng bị gián đoạn do thiếu nguồn vật tư in giấy phép khiến hàng chục nghìn tài xế đến hạn, đỗ sát hạch không được cấp bằng lái, ảnh hưởng công việc. Việc thiếu vật tư này được các địa phương lý giải là vướng quy định đấu thầu theo luật mới.

Ngoài ra, theo thống kê của Cục Đường bộ, nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe tại các địa phương tăng hơn 50% so với năm trước khiến một số nơi sắp hoặc hết phôi in giấy phép. Số giấy phép lái xe cấp đổi tăng mạnh do nhiều người muốn đổi bằng lái môtô (A1) loại giấy bìa sang thẻ nhựa PET để tích hợp định danh điện tử VNeID. Nhiều người khác đổi giấy phép lái xe đã đến hạn sử dụng 10 năm hoặc lo ngại một số bằng lái có thể không được sử dụng theo luật mới.

