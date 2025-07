TP HCM tăng tốc mở đường, bất động sản phía Tây hưởng lợi

Hàng loạt dự án hạ tầng đổ vốn vào cửa ngõ phía Tây TP HCM, trong khi giá căn hộ còn "mềm", nhu cầu ở thực tăng cao, tạo lực đẩy mới cho thị trường bất động sản khu vực này.

Hàng nghìn tỷ đồng tập trung cho cửa ngõ phía Tây

Trong bức tranh phát triển đô thị TP HCM, hạ tầng đóng vai trò then chốt quyết định sức bật của bất động sản. Nếu như khu Đông và Nam TP HCM từng tạo nên cơn sốt nhờ cú hích Metro hay các tuyến cao tốc, thì hiện tại, khu vực cửa ngõ phía Tây TP HCM đang trở thành tâm điểm với hàng loạt hạ tầng được ưu tiên rót vốn triển khai.

Cụ thể, đoạn Vành đai 3 TP HCM dài 6,8 km đi qua địa phận tỉnh Tây Ninh (mới) dự kiến thông xe kỹ thuật phần đường cao tốc vào tháng 10. Dù lần đầu đảm trách một dự án cao tốc liên vùng, địa phương này đã vào cuộc, đạt tiến độ thi công ấn tượng gần 77%.

TP HCM rót hàng nghìn tỷ đồng vào hệ thống giao thông chiến lược cửa ngõ phía Tây. Ảnh: Hoàng Nam

Cùng với đó, nhiều tuyến giao thông trọng điểm cũng đang được đẩy nhanh triển khai. Nổi bật là dự án nối dài tuyến Võ Văn Kiệt dài 14,6 km, từ Quốc lộ 1 đi qua khu công nghiệp Hải Sơn - Tân Đô, điểm cuối là nút giao ĐT.823D, tổng vốn đầu tư 19.397 tỷ đồng và tuyến đường mở mới Tây Bắc dài 10 km, rộng 40 m, vốn đầu tư hơn 8.800 tỷ đồng. Hai tuyến này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối TPHCM với các khu công nghiệp và đô thị vệ tinh phía Tây.

Bên cạnh đó là Tỉnh lộ 10 (ĐT825) - trục "xương sống" của hành lang đô thị cửa ngõ khu Tây TP HCM, dự kiến mở rộng lộ giới đến 40 mét, đóng vai trò quan trọng trong việc giãn dân, giải tỏa áp lực đô thị hóa, đồng thời mở rộng không gian phát triển kinh tế cho toàn khu vực.

Tuyến TL10 (ĐT825) khu vực giáp ranh giữa Bình Chánh và Đức Hòa dự kiến mở rộng lên 40 m. Ảnh: Trần Lâm

Với hàng loạt tuyến đường liên tỉnh hình thành trong tương lai, các chuyên gia dự báo khu vực cửa ngõ phía Tây TP HCM sẽ là "miền đất hứa" thu hút dòng vốn FDI, các dự án đô thị thương mại lớn nhờ hạ tầng giao thông đồng bộ.

Sự hiện diện của các "ông lớn" bất động sản

Khi hạ tầng được đầu tư, vùng đất cửa ngõ TP HCM như Đức Hòa cũng chứng kiến sự chuyển mình, thu hút sự hiện diện của các "ông lớn" bất động sản với các quy hoạch đại đô thị quy mô.

Tuy nhiên, thị trường nơi đây chủ yếu tập trung vào phân khúc nhà phố - đất nền và gần như vắng bóng các sản phẩm căn hộ. Theo giới chuyên gia, điều này dẫn đến tình trạng mất cân đối cung - cầu, đặc biệt khi nhu cầu mua để ở hoặc cho thuê của đội ngũ chuyên gia, lực lượng lao động và gia đình trẻ ngày càng gia tăng.

Cửa ngõ phía Tây TP HCM hiện có 13 khu công nghiệp, 20 cụm công nghiệp với hơn 154.000 lao động. Ảnh: Lâm Trần

Khảo sát thực tế cho thấy, trong bán kính 5 km quanh trục Tỉnh lộ 10 (ĐT825) - khu vực giáp ranh TP HCM, hiện có hàng chục khu công nghiệp, cụm công nghiệp lớn như khu công nghiệp Tân Đức, Hải Sơn - Tân Đô, Nam Thuận, Hữu Thạnh, Đức Hòa 3... Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp này thu hút hàng trăm nghìn lao động mỗi năm, hứa hẹn tạo nên một nguồn cầu khổng lồ và bền vững cho các sản phẩm nhà ở.

Tuy nhiên, nơi đây vẫn chưa có nhiều những dự án căn hộ tích hợp tiện ích "all-in-one" để đáp ứng nhu cầu của lực lượng lao động cấp cao, bao gồm cả chuyên gia nước ngoài, những người có yêu cầu khắt khe về tiện nghi và môi trường sống.

Để giải đáp cho bài toán cung - cầu đang bỏ ngỏ, thị trường cửa ngõ phía Tây TP HCM mới đây đã đón làn gió mới từ dự án căn hộ cao tầng The Win City, do Thắng Lợi Homes làm chủ đầu tư. Dự án tọa lạc tại mặt tiền Tỉnh lộ 10 - nơi đang được quy hoạch mở rộng lên 40 m, liền kề các khu công nghiệp, cụm công nghiệp hiện hữu, đón trọn dòng chảy giao thương và trở thành tâm điểm kết nối từ nội đô thành phố về miền Tây khi chỉ cách TP HCM 5 phút di chuyển.

Dự án cao tầng The Win City giải quyết bài toán nhà ở cho người trẻ, với hơn 6.000 căn hộ dễ sở hữu. Ảnh: Thắng Lợi Homes

The Win City bao gồm 3 phân khu với hơn 6.000 căn hộ, được phát triển theo mô hình đô thị thương mại, văn phòng và căn hộ đa diện tích, hội tụ hơn 130 tiện ích, đáp ứng nhu cầu của hàng trăm nghìn cư dân trẻ, người lao động, chuyên gia nước ngoài và những người muốn an cư lâu dài tại cửa ngõ thành phố. Trong giai đoạn đầu, The Win City ra mắt phân khu Celesta với 6 block chung cư cao từ 22 đến 28 tầng, cung ứng hơn 2.800 căn hộ vừa túi tiền và shophouse khối đế.

Dự án được phát triển bởi liên danh ba thương hiệu: Thắng Lợi Group (bất động sản), Central (tổng thầu xây dựng) và An Cường (nội thất). Sự kết hợp chiến lược này nhằm đảm bảo chất lượng công trình, tiến độ thi công và tiêu chuẩn hoàn thiện.

Hoàng Phúc