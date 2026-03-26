TP HCM tầm soát ung thư, nhiều bệnh miễn phí tại 60 trạm y tế

Sở Y tế TP HCM điều động bác sĩ chuyên khoa từ 56 bệnh viện lớn xuống 60 trạm y tế vùng xa để khám, tầm soát ung thư và nhiều bệnh lý phức tạp miễn phí cho 16.000 người dân, bắt đầu từ ngày 5/4.

Ngày 25/3, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng công bố chiến dịch này nhằm hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4. Ngành y tế đồng thời khởi động mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư tại 3 xã Bắc Tân Uyên, Hiệp Phước và Đất Đỏ. Hoạt động ưu tiên các khu vực xa trung tâm, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại nơi cư trú thay vì di chuyển xa.

Bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương ứng dụng AI tầm soát ung thư cổ tử cung cho người dân tại xã đảo Thạnh An, năm 2025. Ảnh:Yến Phạm

Chương trình quy tụ 56 bệnh viện công lập, bao gồm các cơ sở tuyến cuối như Chợ Rẫy, Thống Nhất, Đại học Y Dược TP HCM, Quân y 175. Các bác sĩ tuyến trên trực tiếp về cơ sở, phối hợp cùng lực lượng tại chỗ tổ chức thăm khám, tư vấn cho khoảng 16.000 lượt người. Điểm nổi bật của năm nay là ngành y tế đưa các kỹ thuật tầm soát chuyên sâu về cấp xã phường nhằm phát hiện sớm những bệnh lý nguy hiểm mà cộng đồng dễ bỏ sót.

Bên cạnh bước khám tổng quát, bác sĩ trực tiếp đánh giá nguy cơ mắc ung thư phổ biến, tim bẩm sinh ở trẻ em, bệnh võng mạc, tật khúc xạ cùng các vấn đề da liễu, răng miệng. Các điểm y tế cũng kiểm tra nhóm bệnh không lây nhiễm như đái tháo đường, tăng huyết áp hay hô hấp mạn tính. Trong quá trình làm việc, y bác sĩ hướng dẫn chi tiết chế độ dinh dưỡng, lối sống và cách tự theo dõi sức khỏe tương ứng với từng độ tuổi.

Đối với những trường hợp có dấu hiệu bệnh lý, y tế địa phương lập tức đưa vào diện quản lý, theo dõi hoặc chuyển ngay bệnh nhân lên tuyến trên để điều trị kịp thời. Cán bộ y tế cập nhật toàn bộ dữ liệu vào hệ thống nhằm chăm sóc sức khỏe lâu dài theo địa bàn.

Theo ông Thượng, việc đưa bác sĩ chuyên khoa về tận xã, phường thể hiện rõ định hướng đổi mới, chuyển từ "khám bệnh thụ động" sang "chủ động quản lý sức khỏe người dân". Đây là bước đi để xây dựng hệ thống y tế "đa tầng - đa cực - đa trung tâm" lấy y tế cơ sở làm nền tảng vững chắc. Ngành y tế kêu gọi người dân, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em và nhóm có nguy cơ cao, tích cực tham gia đợt tầm soát định kỳ này để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

Lê Phương