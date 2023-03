TP HCM sung công quỹ hơn 12.800 xe tang vật

Hơn 12.800 phương tiện tang vật, vi phạm hành chính bị Công an TP HCM sung vào ngân sách nhà nước để bán đấu giá hoặc chờ phương án xử lý.

Tại họp báo chiều 23/3, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP HCM, cho biết công an đã ký quyết định tịch thu, sung ngân sách 12.845 xe vi phạm hành chính. Trong đó, 3.955 phương tiện đang tổ chức bán đấu giá, còn 8.890 xe được trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản. Ngoài ra, 18.233 xe đã hết thời hạn tạm giữ, đang chờ xác minh xử lý.

Xe máy chất đống tại kho tang vật của Phòng CSGT TPHCM ở huyện Bình Chánh, trưa 23/3. Ảnh: Đình Văn

Theo quy định, tang vật quá thời hạn tạm giữ mà không xác định được chủ sở hữu, công an phải hai lần thông báo công khai. Hết một năm kể từ thông báo thứ hai (niêm yết công khai), sau 5 ngày không ai đến nhận, xe sẽ bị cấp thẩm quyền tịch thu. Sau đó, công an mới lập phương án xử lý để đấu giá tài sản.

Thượng tá Hà cho biết thủ tục tịch thu, tiêu huỷ, bán đấu giá tang vật vi phạm hành chính mất nhiều thời gian, do đó, số xe bị tạm giữ quá lâu, dẫn đến xuống cấp, hư hỏng, gây lãng phí. Thống kê đến 28/2, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) đang tạm giữ 31.511 phương tiện gồm ôtô, xe máy, xe đạp...

Hiện, kinh phí kho bãi để lưu giữ xe tang vật, tạm giữ khá lớn, công an không có quỹ đất chứa tang vật, mà tận dụng mọi cơ sở. Để giảm số phương tiện này, năm 2021-2022, Công an TP HCM đã yêu cầu các đơn vị lập tổ tham mưu xử lý, và kéo giảm số xe tồn đọng 30-40%. Thành phố cũng đề xuất Bộ Công an phân cấp, uỷ quyền trong phê duyệt phương án, rút ngắn thời gian xử lý tang vật.

Công an TP HCM cũng huy động đơn vị nghiệp vụ phối hợp tăng lực lượng giám định phương tiện. Khi tịch thu, mỗi đơn vị phải xác định số khung, số máy và phải có người giám định. Tuy nhiên, phòng Kỹ thuật hình sự hiện chỉ có 5 người làm việc này, trong khi số lượng xe rất lớn.

Ngoài ra, các đơn vị cũng được yêu cầu hạn chế tạm giữ phương tiện trong xử lý vi phạm hành chính. Thay vào đó, trường hợp vi phạm bị tạm giữ giấy tờ hoặc cho phép trả tiền, tài sản đảm bảo.

Thu Hằng