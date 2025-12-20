TP HCM số hóa góp ý về dịch vụ khám chữa bệnh của người dân

Từ 22/12, người dân TP HCM có thể gửi góp ý khi đi khám chữa bệnh và theo dõi việc xử lý phản ánh thông qua hệ thống số tập trung của Sở Y tế.

Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cho biết thành phố triển khai Dashboard tiếp nhận và theo dõi việc xử lý phản ánh của người dân trong lĩnh vực y tế sau thời gian xây dựng và thử nghiệm. Hệ thống giúp người bệnh được lắng nghe tốt hơn, tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ sở y tế. Mỗi phản ánh của người dân đều được tiếp nhận, phân loại, xử lý và phản hồi trên cùng một nền tảng, thay vì theo dõi thủ công như trước đây.

Giao diện Dashboard tiếp nhận và theo dõi việc xử lý các phản ánh của người dân trong lĩnh vực y tế, chính thức vận hành từ 22/12. Ảnh: Sở Y tế TP HCM

Trước đó, Sở Y tế tiếp nhận phản ánh chủ yếu qua đường dây nóng. Ngay khi có thông tin, nhân viên trực tổng đài liên hệ các cơ sở y tế liên quan để kiểm tra, chấn chỉnh và báo cáo kết quả xử lý. Cách làm này giúp giải quyết kịp thời nhiều vụ việc, song dữ liệu phân tán, chưa được số hóa đầy đủ, khó phục vụ công tác quản lý và cải tiến chất lượng lâu dài.

Dashboard mới khắc phục những hạn chế này khi toàn bộ thông tin phản ánh và quá trình xử lý đều được lưu trữ, theo dõi tập trung. Nhờ đó, trách nhiệm của từng đơn vị được làm rõ hơn, đồng thời hình thành nguồn dữ liệu để ngành y tế phân tích, điều chỉnh quy trình chuyên môn và thái độ phục vụ.

Hệ thống tiếp nhận phản ánh từ nhiều kênh như đường dây nóng, thư góp ý, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các kênh hợp pháp khác. Nội dung phản ánh bao gồm hầu hết các khía cạnh trong hoạt động y tế, từ thái độ nhân viên, chất lượng chuyên môn, thủ tục hành chính, chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, cơ sở vật chất, đến thuốc, vaccine, cấp cứu, y tế dự phòng và quyền lợi người bệnh.

Theo ông Thượng, mỗi ý kiến của người dân, dù nhỏ, đều phản ánh trải nghiệm thực tế khi đi khám chữa bệnh. Đây được xem là điểm khởi đầu cho các chu trình cải tiến chất lượng mang tính lâu dài, giúp các bệnh viện nhìn nhận hoạt động của mình một cách khách quan và có căn cứ.

Để hệ thống phát huy hiệu quả, Sở Y tế yêu cầu giám đốc các bệnh viện và cơ sở y tế trực tiếp chỉ đạo việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi phản ánh của người dân, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Sự tham gia chủ động của các đơn vị, cùng với giám sát của người dân, được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của người bệnh.

Lê Phương