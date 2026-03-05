TP HCM siết việc cản trở lối thoát hiểm tại chung cư

UBND TP HCM yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng cơi nới, lắp đặt hạng mục trái phép làm cản trở lối thoát hiểm tại các chung cư.

Theo chỉ đạo, chính quyền các phường, xã và đặc khu sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các chung cư trên địa bàn, tập trung vào các trường hợp sửa chữa, cải tạo, che chắn hoặc lắp đặt thêm hạng mục tại hành lang, ban công, các tầng của tòa nhà làm thu hẹp hoặc bịt kín lối thoát nạn.

Những vi phạm đã được phát hiện qua các đợt kiểm tra trước đây nhưng chưa khắc phục sẽ tiếp tục bị xử lý nghiêm theo quy định. Thành phố cũng yêu cầu vận động cư dân, ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành tự tháo dỡ các hạng mục lấn chiếm, che chắn lối thoát hiểm, gây mất an toàn phòng cháy chữa cháy.

Công an TP HCM được giao tăng cường kiểm tra các chung cư không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời hướng dẫn, tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn cho cư dân.

Các cơ quan chức năng cũng sẽ kiểm tra việc bảo trì, vận hành hệ thống phòng cháy chữa cháy tại các tòa nhà nhằm hạn chế rủi ro cháy nổ. UBND TP HCM yêu cầu các đơn vị triển khai nghiêm túc các biện pháp trên để đảm bảo an toàn cho cư dân chung cư trên địa bàn.

Thống kê từ Công An TP HCM, trong năm 2025, thành phố xảy ra 331 vụ cháy, làm 27 người chết, 19 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính hơn 49 tỷ đồng. Phần lớn nguyên nhân (80%) các vụ cháy xuất phát từ sự cố hệ thống điện, tập trung tại nhà ở riêng lẻ, nhà cho thuê, cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ. Tình hình cháy, nổ tại TP HCM được kéo giảm 34% so với cùng kỳ nhờ các biện pháp phòng ngừa, kiểm tra, tuyên truyền được triển khai đồng bộ.

Phương Uyên