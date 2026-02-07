TP HCM siết quản lý kinh doanh mỹ phẩm online

UBND TP HCM yêu cầu các sở ngành tăng quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo mỹ phẩm, tập trung trên kênh online, bán livstream.

Theo yêu cầu của UBND TP HCM, Sở Y tế sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND xã, phường, đặc khu để tăng kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn. Trong đó, tập trung vào các cơ sở có yếu tố nguy cơ cao, kinh doanh qua thương mại điện tử, mạng xã hội, livestream.

Cụ thể, cơ quan này sẽ cùng Sở Văn hóa và Thể thao giám sát quảng cáo mỹ phẩm trên các nền tảng số để kịp thời phát hiện các trường hợp sai quy định, gây hiểu nhầm. Sở Y tế cũng phối hợp Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra, xử lý kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả, kém chất lượng. Đồng thời, cùng Công an Thành phố xác minh, điều tra và xử lý vụ dấu hiệu vi phạm trong sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả, gian lận hồ sơ công bố, phân phối.

Một thùng mỹ phẩm giả bị phát hiện năm 2025. Ảnh: Công an TP HCM.

Hoạt động siết chặt quản lý quảng cáo, kinh doanh mỹ phẩm ở TP HCM diễn ra trong bối cảnh thị trường này phát triển mạnh, đặc biệt là kênh online. Dữ liệu từ nền tảng dữ liệu thương mại điện tử Metric cho biết làm đẹp là ngành hàng có doanh số (GMV) lớn nhất, tính chung trên Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki.

Theo đó, người Việt đã chi gần 74.500 tỷ đồng để mua hơn 560 triệu sản phẩm làm đẹp trên 4 sàn này năm qua, tăng gần 30% về giá trị và hơn 6% về số lượng. Nhưng song song với bùng nổ GMV, cơ quan chức năng liên tục phát hiện các vụ vi phạm quy mô lớn thời gian qua.

Đơn cử, ngày 31/10, Phòng Cảnh sát kinh tế TP HCM khởi tố, bắt giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả có giá trị tương đương hàng thật lên đến nhiều tỷ đồng. Mới tháng trước, Công an Quảng Trị, Hà Nội và Ninh Bình cùng triệt phá đường dây sản xuất và bán mỹ phẩm giả qua Facebook và Shopee, thu giữ 25 tấn hàng.

Trong yêu cầu mới đây của UBND TP HCM, Sở Công Thương được giao tăng phối hợp với các sàn thương mại điện tử để rà soát, kịp thời ngăn chặn, gỡ bỏ các gian hàng bán mỹ phẩm vi phạm.

Dỹ Tùng