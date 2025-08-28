TP HCM sẽ tăng thưởng cho phụ nữ sinh đủ hai con

Thành phố sẽ nâng mức hỗ trợ cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi từ 3 lên 5 triệu đồng, đồng thời tầm soát trước và sau sinh cho mẹ và bé diện nghèo, cận nghèo.

Nội dung nêu trong tờ trình UBND TP HCM gửi HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp chiều 28/8. Trước đó, cuối năm ngoái, HĐND TP HCM (cũ) ban hành mức hỗ trợ 3 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con. Thời điểm đó, tổng mức sinh của thành phố đạt 1,39 con/phụ nữ; sau sáp nhập con số này tăng lên 1,43 nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức sinh thay thế 2,1.

Phụ nữ khám thai tại Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: Thanh Tùng

Theo đề xuất, phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, diện bảo trợ xã hội, sống ở xã đảo, đặc khu Côn Đảo cũng được hỗ trợ 2 triệu đồng để tầm soát trước sinh, sơ sinh. Ngoài ra, các xã đạt tỷ lệ sinh đủ hai con từ 60% trở lên trong 3 năm liên tục sẽ được UBND thành phố khen thưởng 30 triệu đồng; nếu duy trì 5 năm liên tục sẽ được 60 triệu đồng.

Thành phố cũng đưa ra nhiều chính sách khen thưởng tập thể, cộng tác viên dân số trong việc kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện khoảng 97 tỷ đồng từ ngân sách.

Theo thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế, tùy vào ngân sách, các địa phương có thể xây dựng chính sách hỗ trợ cho phụ nữ sinh đủ hai con dưới 35 tuổi. Trước đó, có một số tỉnh của thực hiện chính sách này với các khoản tiền khác nhau.

TP HCM hiện thuộc nhóm có mức sinh thấp nhất cả nước. Theo các chuyên gia, nếu tình trạng này kéo dài sẽ khiến lực lượng lao động trẻ suy giảm, đẩy nhanh già hóa dân số và tạo áp lực lớn lên an sinh xã hội, quỹ bảo hiểm.

Lê Tuyết