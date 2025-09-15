TP HCM sẽ tái lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc

TP HCM sẽ tách chức năng quy hoạch, kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng để thành lập sở mới nhằm đáp ứng yêu cầu của thành phố sau sáp nhập.

"Thường trực Thành ủy TP HCM đã có quyết định tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng. Việc này cơ chế cho phép và đúng thẩm quyền của thành phố", Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang nói tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 4 (mở rộng), sáng 15/9.

Nghị định 45/2024 của Chính phủ cho phép TP HCM và Hà Nội được phép tổ chức riêng Sở Quy hoạch - Kiến trúc để tham mưu, giúp UBND TP HCM quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng và kiến trúc.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị ngày 15/9. Ảnh: An Phương

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM từng được thành lập năm 2002, trên cơ sở cơ quan Kiến trúc sư trưởng thành phố. Đầu năm 2024, khi sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn, HĐND TP HCM thông qua chủ trương hợp nhất sở này vào Sở Xây dựng.

Ông Quang cho rằng khi hợp nhất Sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Sở Xây dựng đầu năm nay, thành phố chưa lường hết khối lượng công việc và quy mô phát triển sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, dẫn đến bộ máy chưa đáp ứng kịp. Hiện TP HCM rộng gần 7.000 km2, dân số hơn 14 triệu người, đòi hỏi một cơ quan chuyên môn đủ năng lực và nguồn lực để đảm trách toàn diện công tác quy hoạch, kiến trúc.

Khu trung tâm TP HCM, tháng 7/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, thành phố cũng đang đẩy nhanh việc lập Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tổng thể làm cơ sở thu hút nhà đầu tư chiến lược, đồng thời triển khai các quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng, hạ tầng... Ông đề nghị thành phố cần triển khai các quy hoạch này song song thay vì tuần tự; có thể thuê đơn vị tư vấn quốc tế để thực hiện bằng nguồn xã hội hóa, nhưng cần có một sở chuyên môn tham mưu, điều phối.

Lê Tuyết