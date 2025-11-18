TP HCM sẽ mời gọi đầu tư, cải tạo 19 chung cư cũ

Các chung cư xây dựng lâu năm, xuống cấp, buộc phải di dời được thành phố quy hoạch lại để mời gọi đầu tư xây mới hoặc cải tạo.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM vừa có báo cáo rà soát quy hoạch và đề xuất các chỉ tiêu kiến trúc - quy hoạch cho 19 dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư, đảm bảo tính khả thi để kêu gọi nhà đầu tư. Trong số này, 10 chung cư đã di dời, tháo dỡ hoàn toàn hoặc một phần. Nhiều chung cư ở các vị trí đắc địa, các khu vực trung tâm như quận 1, 3, 4, 10, Tân Bình (cũ).

Theo đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, thành phố cần điều chỉnh như tăng hệ số sử dụng đất và tầng cao để tăng tính khả thi, hấp dẫn cho dự án. Ngoài ra, UBND phường, xã - nơi có chung cư cũ, cần nhanh chóng điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, trình thẩm định, phê duyệt để làm cơ sở kêu gọi đầu tư.

Chung cư Phạm Thế Hiển ở quận 8 (cũ) là một trong các chung cư lâu đời, được xây từ trước năm 1975. Ảnh: Thanh Tùng

Trên khu vực quận Tân Bình cũ có 3 chung cư, trong đó chung cư số 47 Long Hưng, phường Tân Sơn Nhất và chung cư 40/1 Tân Phước, phường Tân Hòa được đề xuất tăng hệ số sử dụng đất tối đa là 10. Với chung cư 170-171 Tân Châu, phường Tân Hòa, đã được đề xuất chuyển sang đất giáo dục.

Khu trung tâm (các quận 1, 3, 4 cũ) có 6 chung cư cũ với nhiều vị trí đắc địa như 155-157 Bùi Viện, phường Bến Thành; 11 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa; Trúc Giang, phường Xóm Chiếu; phường Khánh Hội có 3 chung cư gồm Vĩnh Hội (lô A, B, C) có hệ số sử dụng đất 11 và cao 30 tầng; Tôn Thất Thuyết với hệ số sử dụng đất 10,5, cao 15 tầng; Hoàng Diệu (lô Y) với hệ số sử dụng đất 7,5 và cao 10 tầng.

Khu vực quận 10 cũ có cụm chung cư Ngô Gia Tự, nay thuộc phường Vườn Lài, đã di dời, phá dỡ một lô nhưng các lô còn lại chưa thực hiện được.

Ngoài ra, 9 cụm chung cư còn lại, các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc sẽ được xem xét trong quá trình lập các đồ án quy hoạch phân khu có liên quan.

Theo đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn được duyệt, TP HCM cũ (chưa gồm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu) dành 5 năm cho khâu chuẩn bị cải tạo, xây lại 467 chung cư cũ xây trước năm 1975 và số xây trong giai đoạn 1975-1994. Chung cư cấp B và C xây trước 1975 cũng được sửa, nâng cấp trong 5 năm tới. Với 16 chung cư cấp D, thành phố tính phương án xây mới 7 tòa đã di dời, tháo dỡ; 9 chung cư còn lại (chưa hoặc đang di dời) sẽ được sửa, xây lại.

Đến năm 2035, TP HCM sẽ hoàn thành việc cải tạo, xây lại các chung cư cũ trước 1975, cũng như số hư hỏng nặng, cấp D hoặc hết niên hạn sử dụng xây trong giai đoạn 1975-1994.

Thành phố cũng đã thông qua chính sách hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tối đa 10 tỷ đồng mỗi dự án), hỗ trợ 50% kinh phí di dời cho hoạt động cải tạo các chung cư cũ.

Lê Tuyết