TP HCM sẽ mở rộng miễn giấy phép xây dựng cho nhà riêng dưới 7 tầng

TP HCM đề xuất thí điểm miễn giấy phép xây dựng cho nhà riêng lẻ dưới 7 tầng và mở rộng diện áp dụng tại các khu vực có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị được duyệt.

Sở Xây dựng TP HCM cho biết đã tham mưu UBND thành phố, kiến nghị Thủ tướng và Bộ Xây dựng cho phép thí điểm miễn giấy phép xây dựng với nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng. Các công trình này phải nằm trong khu vực có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc thiết kế đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, Sở cũng đề xuất mở rộng diện áp dụng tại các khu vực đã có thiết kế đô thị, trong đó chỉ tiêu quy hoạch và kiến trúc tương ứng với yêu cầu của quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Việc này nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở, nhất là tại các khu đô thị phát triển mới.

Tính đến nay, Sở Xây dựng TP HCM đã công bố danh mục 112 dự án trên 356 dự án nhà riêng lẻ đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng theo quy định. Các cá nhân và tổ chức có nhu cầu xây nhà ở riêng lẻ thuộc danh sách các dự án trên, chỉ cần có giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất và hồ sơ thiết kế phù hợp quy hoạch đã được duyệt (tỷ lệ 1/500, phương án kiến trúc), và làm thủ tục đăng ký xây dựng, thay vì xin giấy phép.

Chủ đầu tư phải thông báo khởi công tới UBND cấp xã trước ít nhất 3 ngày làm việc, kèm hồ sơ thiết kế và giấy tờ pháp lý liên quan để phục vụ quản lý nhà nước.

Báo cáo của Sở Xây dựng cũng cho thấy trong 7 tháng đầu năm, TP HCM đã xây dựng mới 5,5 triệu m2 sàn nhà ở, đạt 68,9% chỉ tiêu. Trong đó, nhà ở riêng lẻ chiếm gần 3,5 triệu m2 và nhà ở thương mại đạt hơn 2 triệu m2. Trong giai đoạn này, thành phố cũng cấp 2.623 giấy phép xây dựng, tăng 13% so với năm ngoái.

Sở Xây dựng cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chính quyền các xã, phường rà soát, công bố thêm các dự án, khu dân cư đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng. Đồng thời, tổ chức kiểm tra việc thực hiện và hướng dẫn địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Trước đó, Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất thành phố, thay vì chỉ miễn giấy phép tại khu vực có quy hoạch 1/500 thì bỏ hoàn toàn hình thức này và cho đăng ký xây dựng, phân quyền về phường - xã thực hiện dựa trên hệ thống quản lý kiến trúc xây dựng theo Quyết định 56.

Chủ trương miễn giấy phép xây dựng với dự án có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc thuộc khu thiết kế đô thị được nêu trong Công điện ngày 29/5 của Thủ tướng. Chủ tịch UBND TP HCM sau đó yêu cầu Sở Xây dựng ban hành hướng dẫn cụ thể cho quy trình này, căn cứ vào lộ giới hẻm và quy định kiến trúc theo quy chế quản lý của thành phố.

Phương Uyên