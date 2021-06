TP HCM sẽ lập tổ công tác mua vaccine Covid-19

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết thành phố sẽ lập tổ công tác về mua và tiêm vaccine cho người dân thành phố vì việc này "không đơn giản".

Thông tin được ông Nguyễn Thành Phong nói tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn 5 tháng đầu năm, chiều 11/6, trong bối cảnh TP HCM ghi nhận 572 ca nhiễm sau 45 ngày đợt dịch thứ tư bùng phát. Hơn 10.300 người đang cách ly tập trung, gần 17.700 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong (thứ hai từ phải qua) chủ trì buổi làm việc, chiều 11/6. Ảnh: Trung tâm Báo chí TP HCM.

Theo ông Phong, thành phố đặt mục tiêu cuối năm 2021 có 2/3 người dân được tiêm vaccine. Tuy nhiên công việc này rất phức tạp, chưa kể có loại vaccine chỉ tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên nhưng cũng có loại hơn 12 tuổi là tiêm được.

"Lượng vaccine có hạn nên cùng lúc không thể tiêm cho tất cả người dân mà phải xác định thứ tự ưu tiên từng giai đoạn", ông Phong nói và cho biết đội ngũ tiêm, hệ thống trữ lạnh của từng vaccine cũng khác nhau nên cần tính toán kỹ lưỡng.

Liên quan vấn đề vaccine, trước đó Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Hoài Nam cho biết đây không chỉ thành phố mà nhiều tỉnh thành rất quan tâm. Hơn 10 ngày qua, ngành y tế cùng lãnh đạo thành phố tiếp xúc nhiều doanh nghiệp. Trong đó có doanh nghiệp đủ khả năng phối hợp đơn vị nhập khẩu đàm phán mua khoảng 5 triệu liều vaccine cho TP HCM, về trong quý III năm nay.

Hiện, công đoạn cuối cùng là xin Bộ Y tế thẩm định hệ thống kho lưu trữ -20 độ C của một công ty nước ngoài nhưng chưa thể thực hiện do giãn cách xã hội. "Bảo quản vaccine là vấn đề cực khó", ông Nam nói và đưa ví dụ vaccine Pfizer cần bảo quản ở -80 độ C đến -60 độ C; vaccine Moderna bảo quản ở -20 độ C. Hiện, TP HCM chỉ có hệ thống bảo quản của Trung tâm Tiêm chủng (VNVC) đáp ứng yêu cầu.

Người dân tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Việ Pasteur TP HCM, ngày 11/5. Ảnh: Hữu Khoa.

Lãnh đạo Sở Y tế thành phố chia sẻ thêm việc tiếp cận vaccine rất khó khăn vì nhiều đơn vị cung cấp không thông qua doanh nghiệp mà chỉ đàm phán với Chính phủ. Vì vậy rất nhiều doanh nghiệp đứng ra giới thiệu cho thành phố nhưng vẫn rất khó tiếp cận.

Về công tác tiêm vaccine, ông Nam cho biết thành phố đã nhận 3 đợt với khoảng 130.000 liều, đủ tiêm cho khoảng 65.000 người. Số lượng vaccine hạn chế nên cần ưu tiên cho người làm công tác phòng chống dịch, sân bay, cảng biển, nhà xe... Thành phố đã có văn bản xin Bộ Y tế bổ sung 70.000 liều vaccine.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống Covid-19 của TP HCM mới đây, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên cho biết đến nay có 140.000 người thuộc lực lượng tuyến đầu của thành phố được tiêm vacine phòng Covid-19, đạt so với kế hoạch đề ra. Thành phố đang cố gắng tiếp cận vaccine nhanh nhất, số lượng nhiều nhất để tiêm cho toàn bộ người dân. Thành phố đã sẵn sàng nguồn kinh phí.

Người đứng đầu Thành uỷ TP HCM cũng thông báo tin là vaccine của Việt Nam sản xuất tại thành phố đang được thử nghiệm giai đoạn 3. "Theo đánh giá, chất lượng vaccine này không thua gì các nước. Nếu suôn sẻ, trong quý 3 chúng ta sẽ có nguồn vaccine nội", ông Nên nói.

Theo quy định, chỉ các công ty có chức năng nhập khẩu, kinh doanh vaccine mới được nhập khẩu mặt hàng này. Các đơn vị muốn tiếp cận nguồn cung vaccine phải làm việc với Bộ Y tế hoặc một trong 36 đơn vị được cấp phép.

Hữu Công