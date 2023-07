TP HCM sẽ lập Sở An toàn thực phẩm cuối năm nay

Sở An toàn thực phẩm TP HCM dự kiến được thành lập vào cuối năm, sau khi HĐND thành phố thông qua tờ trình của UBND tại kỳ họp tháng 12 tới.

Thông tin nêu trong kế hoạch chuẩn bị nội dung trình HĐND được quy định tại Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố vừa được Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi ban hành.

Theo Nghị quyết 98 được Quốc hội ban hành ngày 24/6, Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND TP HCM, có chức năng tham mưu, quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Rau tại chợ truyền thống ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Với quy mô dân số hơn 10 triệu người, thành phố là đầu mối lưu thông lượng lớn thực phẩm được sản xuất trong nước và nhập khẩu. Việc lập Sở An toàn thực phẩm được cho là cấp thiết đối với một đô thị đặc biệt như TP HCM.

Thành phố đã có hơn 6 năm thực hiện thí điểm hoạt động Ban quản lý an toàn thực phẩm TP HCM, từ tháng 12/2016. Theo đánh giá, đơn vị này vẫn còn nhiều hạn chế về chức năng, quyền hạn so với sở, nhiều quy định chưa có đã cản trở hoạt động của ban. Do đó, việc chuyển từ Ban lên Sở sẽ giúp đơn vị tháo gỡ nhiều khó khăn và phát huy tối đa hiệu quả hoạt động.

Theo quy trình, UBND thành phố đã lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành liên quan và hoàn chỉnh nội dung dự thảo đề án lập Sở An toàn thực phẩm. Tiếp đó, TP HCM sẽ trình Thủ tướng phê duyệt dự thảo đề án.

Nếu được thành lập, TP HCM là địa phương đầu tiên trên cả nước có Sở An toàn thực phẩm.

Lê Tuyết