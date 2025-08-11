TP HCM sẽ lập danh mục chung cư được phép cho thuê lưu trú ngắn hạn

TP HCM sẽ rà soát, lập danh mục chung cư đủ điều kiện cho thuê lưu trú ngắn hạn, đồng thời nghiên cứu đề án khai thác tại các dự án không có chức năng hỗn hợp.

Văn phòng UBND TP HCM vừa thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND thành phố Bùi Xuân Cường về việc quản lý mô hình cho thuê lưu trú ngắn hạn tại căn hộ chung cư.

Theo đó, với các chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp, Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Sở Tư pháp rà soát đầy đủ các quy định của Luật hiện hành cùng các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, đăng ký kinh doanh, điều kiện pháp nhân, thể nhân... để ban hành hướng dẫn điều kiện cần và đủ cho phép sử dụng căn hộ làm lưu trú du lịch.

Đồng thời, Sở Xây dựng phối hợp Công an thành phố, UBND các phường, xã rà soát, công bố danh mục các chung cư đủ điều kiện đáp ứng tiêu chí cho thuê lưu trú ngắn hạn.

Với các chung cư không có chức năng hỗn hợp, Thành phố giao Sở Xây dựng phối hợp Sở Du lịch nghiên cứu, đề xuất lập đề án khai thác căn hộ phục vụ kinh tế, du lịch, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn cho cư dân, hoàn thành trước 15/9.

Bất động sản khu đông TP HCM với các dự án chung cư. Ảnh: Quỳnh Trần

Trước đó, Sở Xây dựng đã kiến nghị UBND TP HCM chấp thuận cơ chế thí điểm cho thuê căn hộ để ở trong nhà chung cư theo hình thức lưu trú ngắn hạn, thời gian thực hiện 12 tháng, bắt đầu từ ngày 1/9.

Theo đề xuất, chương trình thí điểm sẽ áp dụng tại các căn hộ thuộc những tòa chung cư có hệ thống kỹ thuật đảm bảo như điện, nước, thang máy, phòng cháy chữa cháy và xử lý rác thải, được xây dựng đúng theo hồ sơ thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thông tin thu thập trong quá trình thí điểm sẽ được tổng hợp làm cơ sở kiến nghị các cơ quan trung ương bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch cũng đang phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, cùng các đơn vị liên quan xây dựng Chính sách thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế chia sẻ trong lĩnh vực lưu trú du lịch trên địa bàn TP HCM, dự kiến hoàn thiện năm 2027.

Hiện tại, TP HCM vẫn áp dụng Quyết định 26/2025 về quản lý, sử dụng nhà chung cư, trong đó quy định căn hộ chỉ được sử dụng đúng mục đích để ở, không được cho thuê theo giờ, theo ngày. Quy định này đã vấp phải nhiều phản ứng từ nhà đầu tư dịch vụ lưu trú Airbnb và các hộ dân sở hữu chung cư.

Trước thực tế này, nhiều chuyên gia đề xuất thay vì cấm, thành phố có thể nghiên cứu các quy định để quản lý, thí điểm mô hình kinh doanh này nhằm gia tăng nguồn thu ngân sách, phát triển du lịch và hài hòa lợi ích cho người sở hữu chung cư.

Việc thí điểm cho phép lưu trú ngắn hạn trong chung cư được kỳ vọng giúp TP HCM dung hòa giữa yêu cầu quản lý chặt chẽ và xu hướng phát triển mô hình kinh tế chia sẻ hiện đại, góp phần thúc đẩy kinh tế đô thị và đảm bảo hài hòa lợi ích của cả người dân lẫn doanh nghiệp.

Phương Uyên