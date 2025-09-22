TP HCM sẽ không bán trụ sở dôi dư sau sáp nhập

TP HCM khẳng định không bán trụ sở, nhà đất dôi dư sau sáp nhập, thay vào đó sẽ điều phối, chuyển đổi công năng hoặc thu hồi để quản lý, khai thác hiệu quả.

Theo Sở Tài chính TP HCM, các cơ sở nhà, đất phát sinh sau sáp nhập đang được rà soát, xây dựng phương án xử lý nhằm tránh thất thoát, lãng phí tài sản công. Thành phố yêu cầu tận dụng tối đa quỹ trụ sở hiện hữu, đảm bảo hoạt động của cơ quan hành chính và cung cấp dịch vụ công cho người dân không bị gián đoạn.

Riêng các sở, ngành và đơn vị sự nghiệp thuộc TP HCM hiện vẫn duy trì sử dụng trụ sở hiện có, song phải rà soát những cơ sở không dùng hoặc chưa hiệu quả để sắp xếp lại, có thể chuyển đổi công năng giữa hành chính, y tế, giáo dục, văn hóa.

Đối với trụ sở bố trí vượt tiêu chuẩn, định mức, thành phố cho phép sử dụng chung với các đơn vị khác nếu phù hợp, hoặc điều chuyển cho cơ quan có nhu cầu. Trường hợp dôi dư chưa có phương án cụ thể, tài sản sẽ được ưu tiên sắp xếp cho giáo dục, y tế, văn hóa cộng đồng; hoặc bàn giao Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp nhận, khai thác.

Theo báo cáo của Chính phủ, tính đến cuối 2024, còn 62.739 cơ sở chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại và xử lý theo quy định. Số trụ sở dự kiến dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính địa phương là 4.226 trụ sở.

Riêng TP HCM sau sáp nhập có tổng số trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp là 1.087 địa điểm, thành phố đang rà soát toàn bộ danh mục nhà, đất để xác định rõ tài sản nào thừa, tài sản nào thiếu so với tiêu chuẩn, định mức. Trên cơ sở đó, Thành phố xây dựng phương án xử lý theo hướng ưu tiên chuyển đổi công năng, sử dụng làm cơ sở giáo dục và y tế, đáp ứng nhu cầu bức thiết của người dân.

Phương Uyên