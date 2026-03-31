TP HCM sẽ khảo sát gần 10.000 tuyến đường để xây dựng hệ số K

UBND TP HCM sẽ khảo sát 29.000 mẫu giá đất trên 9.746 tuyến, đoạn đường để xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K), dự kiến áp dụng từ ngày 1/7.

Theo dự án xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên toàn địa bàn vừa được phê duyệt, mỗi tuyến đường sẽ có ít nhất 3 phiếu khảo sát do các tổ chức định giá thực hiện, nhằm thu thập dữ liệu sát với diễn biến thị trường.

Hệ số K được dùng để điều chỉnh bảng giá đất theo từng khu vực, vị trí, làm căn cứ tính tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính. Việc xây dựng hệ số này nhằm giảm chênh lệch giữa giá Nhà nước và thị trường, đồng thời tăng tính minh bạch trong quản lý.

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị sẽ điều tra, phân loại đất, phân vùng giá trị, lựa chọn thửa đất chuẩn và xây dựng bảng so sánh để tính toán hệ số K đến từng vị trí. Đồng thời, kết quả áp dụng hệ số K hiện hành cũng được rà soát, phân tích để hoàn thiện phương pháp xây dựng mới.

Phạm vi triển khai dự án trên toàn địa bàn thành phố, với đơn vị điều tra cơ bản là cấp xã, phường. Dữ liệu thu thập sẽ được tổng hợp, xử lý để hình thành cơ sở dữ liệu chung phục vụ công tác quản lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM được giao chủ trì thực hiện, phối hợp các đơn vị liên quan. Dự án có kinh phí hơn 12,6 tỷ đồng, triển khai từ tháng 3 đến tháng 6.

Theo Nghị quyết 254, các địa phương phải ban hành hệ số K trước ngày 1/7 để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính liên quan. Trước đó, TP HCM đã áp dụng bảng giá đất mới từ đầu năm 2026. Hệ số K sẽ được nhân với bảng giá đất nhằm đưa giá tính toán tiệm cận hơn với giá thị trường, góp phần tăng tính minh bạch trong quản lý đất đai.

Phương Uyên