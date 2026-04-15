TP HCM sẽ chiếu sáng mỹ thuật công viên 30/4, Tao Đàn

Công viên 30/4, Tao Đàn cùng nhiều công trình lịch sử, biểu tượng của TP HCM dự kiến được chiếu sáng mỹ thuật, tạo thêm điểm nhấn cảnh quan và sức sống về đêm.

Ngày 14/4, Sở Xây dựng TP HCM giao Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật rà soát, đề xuất phương án chiếu sáng mỹ thuật, chiếu sáng trang trí và ánh sáng tương tác chuyển động cho loạt công trình trên.

Động thái này được triển khai theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang về nghiên cứu giải pháp chiếu sáng nghệ thuật tại khu vực trung tâm, hình thành các điểm nhấn cảnh quan sống động về đêm.

Công viên 30/4 nhiều cây xanh, ở giữa là đường Lê Duẩn, toà nhà phía xa là Dinh Độc Lập. Ảnh: Quỳnh Trần

Danh mục rà soát tập trung vào các không gian công cộng như công viên 30/4, Tao Đàn, cùng các dải bờ kênh, bờ sông đã hoàn chỉnh kè. Bên cạnh đó, mặt ngoài nhiều công trình bảo tồn lịch sử - văn hóa như Nhà thờ Đức Bà, chùa Giác Lâm, chợ Bến Thành, chợ Bình Tây, Lăng Ông Bà..., cùng các trục đường cửa ngõ và cầu lớn cũng được xem xét phương án chiếu sáng.

Đây là lần đầu TP HCM nghiên cứu triển khai chiếu sáng mỹ thuật trên quy mô lớn tại các không gian công cộng và công trình biểu tượng.

Ngoài các khu vực trên, Sở Xây dựng cũng yêu cầu rà soát những công trình ở trung tâm đã lắp hệ thống chiếu sáng mỹ thuật. Trường hợp cần thiết có thể đề xuất sửa chữa, thay thế hoặc bổ sung để tăng hiệu quả.

Một số công trình cũng được nghiên cứu ứng dụng công nghệ 3D mapping trên mặt ngoài, gắn với các sự kiện lịch sử tại từng địa điểm, góp phần đáp ứng nhu cầu văn hóa và giáo dục của người dân.

Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật tại Bảo tàng TP HCM được thiết kế màu nhẹ nhàng, tạo tính trang nghiêm, hoàn thành tháng 11/2025. Ảnh: Hạ Giang

Trước đó, tháng 11/2025, TP HCM đã hoàn thành dự án chiếu sáng mỹ thuật tại nhiều công trình như cầu Mống, Nhà Thiếu nhi, Bảo tàng thành phố, cột cờ Thủ Ngữ và chợ Bến Thành. Mỗi nơi được thiết lập kịch bản ánh sáng riêng, có thể thay đổi màu sắc theo không gian và thời điểm, góp phần cải thiện cảnh quan ban đêm và quảng bá hình ảnh đô thị. Dự án này có tổng vốn gần 50 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Ngoài ra, cuối năm 2024, hệ thống chiếu sáng mỹ thuật giai đoạn một trên cầu Ba Son, nối Khu đô thị Thủ Thiêm với quận 1 cũ, cũng đã được triển khai. Hệ thống đèn lắp trên dây văng, trụ tháp và hai bên kết cấu nhịp, làm nổi bật kiến trúc đặc trưng của công trình.

Giang Anh