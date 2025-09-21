TP HCM sắp mở bán nhà ở xã hội giá từ 12,4 triệu đồng mỗi m2

Dự án nhà ở xã hội tại Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước công bố kế hoạch mở bán giai đoạn 1, với giá tạm tính từ 12,4-14,2 triệu đồng mỗi m2.

Theo thông báo của Sở Xây dựng TP HCM, mức giá bán trên đã bao gồm thuế VAT 5% nhưng chưa tính phí bảo trì 2%. Người mua có thể nộp hồ sơ đăng ký trong vòng một tuần, từ ngày 15 đến 22/10.

Dự án nhà ở xã hội tại Khu dân cư Sonadezi Hữu phước do Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức làm chủ đầu tư. Dự án gồm ba tòa nhà cao tầng với tổng cộng 210 căn hộ cùng nhà xe, công trình phụ trợ, nhà sinh hoạt cộng đồng và cửa hàng tiện ích. Diện tích căn hộ dao động 25-68 m2. Trước đó, hồi tháng 6, Sở Xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) đã xác nhận dự án đủ điều kiện để bán và cho thuê mua.

Sau giai đoạn 1, chủ đầu tư sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 với quy mô 1.003 căn hộ trên phần diện tích đất còn lại đã được phê duyệt. Dự án nhà ở xã hội này được xem là một phần trong kế hoạch phát triển hạ tầng phụ trợ cho Khu công nghiệp Châu Đức. Đây là một trong những Khu công nghiệp lớn nhất cả nước do chính doanh nghiệp này vận hành. Việc xây dựng khu nhà ở cho công nhân cũng như người lao động sẽ góp phần ổn định nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp đang hoạt động tại đây.

Theo chỉ tiêu từ Chính phủ, đến năm 2030, TP HCM sau sáp nhập phải hoàn thành gần 200.000 căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên đến nay toàn thành phố chỉ mới hoàn thành đưa vào sử dụng được 6.657 căn, đạt khoảng 6,6% so với mục tiêu đề ra. Trong đó có hơn 3.400 căn tại TP HCM cũ, gần 3.000 căn ở Bình Dương cũ và hơn 300 căn ở Bà Rịa – Vũng Tàu cũ.

Hiện TP HCM đang triển khai 11 dự án với hơn 11.600 căn hộ; sáu dự án chuẩn bị khởi công gần 5.300 căn; và 26 dự án đã có chủ trương đầu tư với khoảng 24.600 căn. Theo Sở Xây dựng, vướng mắc lớn nhất là khâu bồi thường giải phóng mặt bằng, khiến nhiều dự án chậm tiến độ hoặc không thể triển khai.

Phương Uyên