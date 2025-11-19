TP HCM sắp mở bán hơn 900 căn nhà ở xã hội giá 22 triệu đồng mỗi m2

Dự án nhà ở xã hội Phúc Đạt Tân Uyên quy mô hơn 900 căn sẽ nhận đăng ký mua trong tháng 11, với giá tạm tính từ 22 triệu đồng mỗi m2.

Theo thông báo từ Sở Xây dựng TP HCM, giá bán tạm tính của dự án được chủ đầu tư công bố từ 22 triệu đồng mỗi m2, đã bao gồm 5% VAT nhưng chưa có kinh phí bảo trì 2%. Các căn hộ tại dự án có diện tích từ 32-62 m2, tương đương thấp nhất cho mỗi căn nhà ở xã hội khoảng 700 triệu đồng đến cao nhất gần 1,3 tỷ đồng.

Người mua có thể nộp hồ sơ đăng ký trong vòng 11 ngày (từ 27/11 đến ngày 7/12).

Khu nhà ở xã hội cao tầng Phúc Đạt Tân Uyên thuộc Khu nhà ở thương mại Phúc Đạt tọa lạc tại phường Tân Hiệp, TP HCM do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt làm chủ đầu tư. Dự án gồm ba khối chung cư cao 18 tầng, một hầm, khối nối A và B cao 3 tầng, với 936 căn hộ, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2027.

Dự án có mật độ xây dựng 37,51% trên tổng diện tích 11.440,8 m² và cung cấp nhiều tiện ích nội khu như nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng, hồ bơi tràn bờ, sân vườn, phòng gym và trung tâm thương mại.

Từ đầu năm, TP HCM liên tiếp mở bán các dự án nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp. Cuối tháng 10, HUD triển khai 273 căn tại khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ, giá khoảng 15,8 triệu đồng mỗi m2; trước đó, Sonadezi Châu Đức mở bán 210 căn tại Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước với giá 12,4-14,2 triệu đồng mỗi m2.

Trước sáp nhập, theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội của Chính phủ đến 2030, TP HCM được giao hoàn thành 69.700 căn đến 2030; sau sáp nhập, con số tăng gần 200.000 căn. TP HCM đang triển khai hơn 11.600 căn, chuẩn bị khởi công 5.300 căn và có 24.600 căn dự án được chấp thuận đầu tư.

Mới đây, trong dự thảo Nghị quyết một số cơ chế đặc biệt nhằm xử lý khó khăn và thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đề xuất TP HCM phát triển gần 194.300 căn trong 5 năm tới, mức cao nhất cả nước.

Phương Uyên