TP HCM sắp đấu giá lại 3.800 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm

Khoảng 3.790 căn hộ tái định cư thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh) sẽ được TP HCM đưa ra đấu giá, chuyển thành nhà ở thương mại.

Theo phương án UBND TP HCM vừa duyệt, quỹ nhà tái định cư tại Thủ Thiêm được thành phố chia thành hai khối để đấu giá, trong đó 2.220 căn ở khối R1, R2, R3 và 1.570 căn thuộc R4, R5. Số căn hộ này được đầu tư bằng ngân sách, nên việc bán đấu giá thực hiện theo trình tự, thủ tục về quản lý, sử dụng tài sản công.

Phương án chia khối để đấu giá thực hiện trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường, nhằm khắc phục hạn chế của các lần đấu trước, giúp có thêm người mua tham gia, tăng cạnh tranh và rút ngắn thời gian triển khai. Việc đấu giá cũng được kỳ vọng giải quyết tồn đọng quỹ nhà kéo dài nhiều năm, thành phố thu hồi vốn đầu tư xây dựng, và khai thác hiệu quả quỹ bất động sản tại Thủ Thiêm.

Trước đó, TP HCM từng 4 lần đưa 3.790 căn hộ tái định cư ra đấu giá cùng lúc, nhưng quy mô quá lớn, chỉ nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh mới tham gia, dẫn đến cạnh tranh thấp, phiên đấu kéo dài hoặc không thành công.

Ngoài ra, giá khởi điểm quá cao (lần đầu 8.800 tỷ đồng, lần 2 là 9.100 tỷ, các lần 3 và 4 khoảng 9.900 tỷ đồng), trong khi chất lượng dự án xuống cấp, không tương xứng cũng là yếu tố khiến các căn hộ ít được quan tâm. Hồi tháng 3, thành phố đồng ý cho chuyển đổi công năng của số căn hộ này sang nhà ở thương mại để dễ tiếp cận người mua.

Khu tái định cư Bình Khánh, thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Quỳnh Trần

Khu tái định cư tại Thủ Thiêm được xây dựng giai đoạn 2013-2015, thuộc chương trình 12.500 căn hộ tái định cư cho người dân bị giải tỏa bởi dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong đó, cụm 3.790 căn thuộc lô từ R1 đến R5 được xây dựng và hoàn thành từ 2015 nhưng bị bỏ hoang chục năm qua. Hiện nhiều hạng mục tại dự án bị hư hỏng, không còn sử dụng được. Dù không có người ở, mỗi năm TP HCM vẫn phải chi hàng chục tỷ đồng để trả phí bảo trì, quản lý.

Khu đô thị Thủ Thiêm nằm trên bán đảo Thủ Thiêm (phường An Bình) đối diện phường Sài Gòn, tổng diện tích 657 ha. Dự án được Chính phủ phê duyệt từ năm 1996, bán đảo này được kỳ vọng trở thành trung tâm tài chính, thương mại mang tầm cỡ quốc tế và được kỳ vọng là đô thị đẹp nhất khu vực Đông Nam Á.

Phương Uyên