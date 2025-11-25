TP HCM sắp đấu giá 7 lô đất 'vàng' tại Thủ Thiêm

UBND TP HCM lên kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng 7 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm trong năm 2026.

Danh mục các khu đất được đưa ra đấu giá tới đây gồm lô 3-8, 3-9, 3-12 (Khu chức năng số 3); lô 7-1, 7-17 (Khu chức năng số 7); lô 1-12 (Khu chức năng số 1) và lô 4-21 (Khu chức năng số 4). Các lô đất trên đều đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cơ bản hoàn tất bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đáng chú ý, ba lô 3-8, 3-9 và 3-12 từng được đấu giá thành công vào cuối năm 2021, nhưng doanh nghiệp trúng đấu giá không thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng hạn và đã xin bỏ cọc.

Ngoài kế hoạch đấu giá 7 lô đất, UBND TP HCM cũng giao lãnh đạo phường An Khánh cùng Ban quản lý phát triển đô thị thành phố đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng với lô 1-20, đồng thời hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, với lô 3-17 (Khu chức năng số 3) và lô 5-3 (Khu chức năng số 5), làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Bất động sản khu đô thị Thủ Thiêm. Ảnh: Quỳnh Trần

Sở Tài chính được giao lập danh mục kêu gọi đầu tư, tổ chức đấu thầu dự án có sử dụng đất tại các khu phức hợp thể thao - giải trí thuộc Khu chức năng 2c và ba lô 8-1, 8-2, 8-3 trong dự án Khu lâm viên sinh thái. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị liên quan lập kế hoạch chi tiết, sớm trình thành phố xem xét triển khai hoạt động đấu giá.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch năm 1996 với quy mô 930 ha (trong đó khu đô thị mới 770 ha, tái định cư 160 ha), tọa lạc bên bờ Đông sông Sài Gòn đối diện với quận 1. Quy mô dân số khu này khoảng 200.000 người, tái định cư 45.000 người. Thủ Thiêm từ lâu được xem là "đất vàng" của TP HCM, với hạ tầng hoàn thiện, vị trí trung tâm, gần sông Sài Gòn và kết nối trực tiếp với trung tâm thành phố qua các tuyến đường hiện đại.

Trước đó, tại hội nghị công bố đồ án Quy hoạch đến 2040 và xúc tiến đầu tư vào TP Thủ Đức cũ hồi đầu tháng, lãnh đạo thành phố cho biết sẽ kêu gọi đầu tư để hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm gắn với trung tâm tài chính quốc tế, khu đô thị đại học và mở rộng giai đoạn 2 khu công nghệ cao trước năm 2030. Theo kế hoạch, thành phố sẽ tổ chức đấu giá 49 lô đất, tổng diện tích 49 ha tại khu đô thị này trong thời gian tới.

Việc tổ chức đấu giá các lô đất còn dư hứa hẹn thu hút mạnh dòng vốn đầu tư, đồng thời góp phần định hình cảnh quan và giá trị khu đô thị, nhất là trong bối cảnh thị trường bất động sản TP HCM vẫn ghi nhận nhu cầu lớn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Phương Uyên