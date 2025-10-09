TP HCM sắp có thêm 1.200 căn nhà ở xã hội

UBND TP HCM vừa chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Mỹ Xuân B1 tại phường Phú Mỹ.

Theo quyết định, dự án có diện tích 34.260 m2, gồm ba khối chung cư cao 15 tầng, cung cấp 1.200 căn hộ với diện tích từ 25 đến 65 m2. Tổng vốn đầu tư khoảng 850 tỷ đồng, trong đó IDICO-CONAC góp 20% (tương đương 170 tỷ đồng), phần còn lại huy động từ các nguồn hợp pháp khác. Dự án sẽ cung cấp chổ ở cho khoảng 3.200 người dân, lao động trên địa bàn thành phố.

Ngoài khu nhà ở xã hội, chủ đầu tư được phép xây dựng 34 căn nhà liên kế thương mại, diện tích khoảng 80 m2 mỗi căn. Dự án được quy hoạch đồng bộ với các tiện ích nội khu hiện đại: trường mầm non, khu thể dục thể thao, công viên cây xanh, đường nội bộ, bãi xe, khu sinh hoạt cộng đồng, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, tạo nên không gian sống tiện nghi, văn minh cho cư dân tương lai.

UBND TP HCM giao IDICO-CONAC chịu trách nhiệm xác định tổng mức đầu tư, đảm bảo năng lực tài chính và triển khai dự án đúng tiến độ.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Mỹ Xuân B1. Ảnh: IDICO

Theo quy định, toàn bộ căn hộ nhà ở xã hội tại dự án phải bán, cho thuê hoặc thuê mua cho các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ, với giá và điều kiện theo quy định của Luật Nhà ở 2023. Việc thanh toán đối với nhà ở hình thành trong tương lai sẽ tuân theo Luật Kinh doanh bất động sản. Khu nhà liên kế thương mại được phép chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân trong nước có nhu cầu về nhà ở, phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO là thành viên của Tổng công ty IDICO, hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, bất động sản và dự án BOT giao thông. Doanh nghiệp hiện là chủ đầu tư Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 – CONAC tại TP HCM. Ngoài hoạt động thi công, IDICO-CONAC còn mở rộng sang phát triển các dự án đô thị, nhà ở khu vực phía Nam.

Theo chỉ tiêu Chính phủ giao, đến năm 2030, TP HCM (sau sáp nhập) phải hoàn thành gần 200.000 căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên, đến nay toàn thành phố mới đưa vào sử dụng 6.657 căn, đạt khoảng 6,6% mục tiêu. Trong đó, hơn 3.400 căn thuộc địa bàn TP HCM cũ, gần 3.000 căn tại Bình Dương cũ và hơn 300 căn ở Bà Rịa – Vũng Tàu cũ.

Hiện thành phố đang triển khai 11 dự án với hơn 11.600 căn hộ, sáu dự án chuẩn bị khởi công gần 5.300 căn, và 26 dự án đã có chủ trương đầu tư, tương ứng 24.600 căn. Theo Sở Xây dựng, vướng mắc lớn nhất hiện nay nằm ở khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng, khiến nhiều dự án chậm tiến độ hoặc chưa thể triển khai.

Phương Uyên