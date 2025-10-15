TP HCM sắp có nhà đầu tư trung tâm dữ liệu hai tỷ USD

Tập đoàn G42 của Các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) dự kiến đầu tư hai tỷ USD để xây trung tâm siêu dữ liệu AI ở TP HCM.

Thông tin được ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, đề cập khi trình bày tham luận tại Đại hội Đảng bộ thành phố, sáng 15/10.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, trình bày tham luận tại Đại hội Đảng bộ TP HCM sáng 15/10. Ảnh: Thanh Hiệp

G42 là công ty cổ phần hoạt động trong các lĩnh vực phát triển trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, siêu tính toán, công nghệ dữ liệu, ứng dụng trong y tế, tài chính, dầu khí, không gian... G42 được thành lập năm 2018 và có trụ sở tại Abu Dhabi.

Về dự án của G24, thành phố đã báo cáo với Trung ương, đồng thời lập tổ công tác làm việc với nhà đầu tư. Theo ông Thắng, bên cạnh G24, TP HCM cũng thu hút nhiều trung tâm dữ liệu lớn và siêu lớn. Đây là các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực khoa học công nghệ mà thành phố muốn thu hút với các cơ chế, chính sách đột phá.

Trong 5 năm tới, thành phố xác định một số mục tiêu lớn: TFP (tăng trưởng kinh tế của thành phố đến từ đổi mới công nghệ, sáng tạo, và quản trị hiệu quả) đóng góp ít nhất 60%, kinh tế số chiếm 30-40% GRDP; trở thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo đẳng cấp quốc tế vào năm 2030; hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo vào Top 100 thành phố năng động nhất toàn cầu. Thành phố cũng dự kiến có ít nhất 5 trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, TP HCM sẽ có cơ chế, chính sách và thu hút đầu tư như thu hút nhà đầu tư chiến lược, phát triển khu công nghệ cao, khu thử nghiệm cho các công nghệ mới theo cơ chế đặc thù, hợp tác công tư... Thành phố cũng tập trung vào công nghệ chiến lược và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, như ưu tiên phát triển các công nghệ như AI, điện toán đám mây, chip bán dẫn, robot, blockchain, và y sinh...,

TP HCM đã xây dựng nhiều cơ chế chính sách, nỗ lực cải cách hành chính, thành lập tổ công tác chuyên trách để hỗ trợ trực tiếp cho các nhà đầu tư chiến lược. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm, lĩnh vực khoa học công nghệ đã thu hút 1,6 tỷ USD (chiếm 40%) vốn FDI. Hiện thành phố có hơn 140 doanh nghiệp khoa học công nghệ, đứng thứ hai cả nước.

Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ tháng 5, Việt Nam có hơn 40 trung tâm dữ liệu thương mại đang vận hành toàn quốc, thuộc 12 doanh nghiệp, với tổng công suất thiết kế 221 MW. Ngày 18/8, Viettel thông báo sẽ khởi công hai công trình gồm Trung tâm dữ liệu và Trung tâm R&D với tổng trị giá một tỷ USD, vận hành sớm nhất năm 2026. Cùng ngày, Bộ Công an cũng khánh thành Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 với tổng giá trị hơn 16.800 tỷ đồng - một trong những trung tâm dữ liệu lớn nhất và hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á.

