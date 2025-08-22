TP HCM sắp bàn giao hơn 1.000 căn nhà ở xã hội

Dự án Thu Thiem Green House bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng với 95% hạng mục xây dựng hoàn tất, dự kiến bàn giao hơn 1.000 căn trong quý IV/2025.

Thu Thiem Green House là dự án nhà ở xã hội nằm gần trung tâm TP HCM, ngay khu vực đô thị mới Thủ Thiêm. Quy mô dự án gồm bốn khối công trình cao từ 5 đến 9 tầng với tổng cộng 1.040 căn hộ.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, đến tháng 8, khối A đã bàn giao, các khối B, C, D nghiệm thu xong và chuẩn bị bàn giao. Song song, hệ thống phòng cháy chữa cháy đã được kiểm tra, chờ cơ quan quản lý xây dựng phê duyệt để đưa vào sử dụng. Việc bám sát tiến độ giúp dự án giữ vững kế hoạch bàn giao đúng như cam kết ban đầu.

Toàn cảnh Thủ Thiêm Green House đang trong giai đoạn hoàn thiện và bàn giao. Ảnh: Ario

Diện tích các căn hộ dao động từ 25 đến hơn 64 m2, gồm các loại một phòng ngủ, một phòng ngủ cộng và hai phòng ngủ. Mức diện tích này hướng tới nhóm khách hàng chính là hộ gia đình trẻ, công nhân viên chức và người lao động có thu nhập thấp. Thiết kế căn hộ tận dụng ánh sáng tự nhiên, thông gió và tối ưu hóa không gian sử dụng. Nội khu bố trí công viên cây xanh, sân chơi trẻ em, phòng sinh hoạt cộng đồng và siêu thị mini, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của cư dân.

Thu Thiem Green House nằm ở mặt tiền đường Võ Chí Công. Vị trí này được đánh giá thuận tiện cho việc di chuyển về khu vực trung tâm, quận 4, 7 cũ trong khoảng 10 đến 15 phút. Dự án tiếp cận nhanh với các tuyến giao thông huyết mạch như Mai Chí Thọ, Nguyễn Cơ Thạch và hệ thống metro đang hình thành. Việc đặt dự án trong khu vực phát triển hạ tầng trọng điểm của TP HCM giúp tăng khả năng kết nối và tạo điều kiện sinh sống cho người lao động.

Từ trên cao, dự án nằm trên mặt tiền đường Võ Chí Công, xung quanh nhiều mảng xanh, sông nước. Ảnh: Ario

Theo đại diện chủ đầu tư, việc dự án có thể đảm bảo tiến độ xuất phát từ bốn yếu tố. Trước hết, toàn bộ thủ tục pháp lý đã được hoàn thiện trước khi khởi công, giúp tránh tình trạng vừa xây dựng vừa chờ hồ sơ. Kế đến, dự án hợp tác với các nhà thầu có năng lực thi công những công trình quy mô lớn là Phước Thành Cons. Bên cạnh đó, khâu quản trị được triển khai chặt chẽ với kế hoạch thi công chi tiết, giám sát hàng tuần và xử lý kịp thời các phát sinh tại công trường. Yếu tố cuối cùng là nguồn vốn chủ động, được chuẩn bị từ đầu thay vì phụ thuộc vào giải ngân ngân hàng, giúp quá trình thi công không bị gián đoạn.

Không gian bên trong căn nhà với thiết kế tận dụng ánh sáng. Ảnh: Ario

Theo chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được Chính phủ giao, đến năm 2030, TP HCM (cũ) phải hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội. Báo cáo của Sở Xây dựng cho thấy, giai đoạn 2021-2025, TP HCM chỉ hoàn thành 5.619 căn nhà ở xã hội; đến cuối năm 2025 dự kiến bổ sung thêm 2.874 căn, nâng tổng lên 6.000 căn. Đến nay, thành phố mới hoàn thành và đưa vào sử dụng 5 dự án nhà ở xã hội với hơn 2.300 căn hộ, cùng một phần dự án nhà lưu trú công nhân quy mô 368 căn.

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở của nhóm cư dân thu nhập trung bình và thấp tại đô thị lớn nhất cả nước ngày càng cao, tiến độ bàn giao gần 1.000 căn hộ trong quý IV/2025 được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực về chỗ ở, bổ sung nguồn cung mới cho thị trường.

Hoài Phương